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ABD’den Trump’a gümrük vergisi isyanı! 12 eyalet dava açtı

ABD'de 12 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin çok sayıda ülkeye yönelik yüksek gümrük vergilerine karşı harekete geçti ve durdurulması için dava açtı.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:18
ABD’den Trump’a gümrük vergisi isyanı! 12 eyalet dava açtı

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ABD'de Başkan Donald Trump'ın çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergilerine tepki yağıyor. 12 eyalet, Trump yönetiminin devreye aldığı yüksek gümrük vergilerinin durdurulması için dava açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, İHAABD Başkanı Donald Trump, İHA

12 EYALETİNDEN TRUMP YÖNETİMİNE DAVA

CNN'in haberine göre, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon ve Vermont eyaletleri yüksek gümrük vergilerinin iptali için yargı yoluna başvurdu.

Eyaletler, New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde açılan söz konusu davadaki dilekçede, Trump yönetiminin yüksek gümrük vergisi politikalarının yasa dışı olduğunu iddia ederek, bu uygulamaların Amerikan ekonomisine kaos getirdiği iddia etti.

VERGİ ZAMMINA YASA DIŞI TEPKİSİ

Gümrük vergileriyle Amerikalılara "yasa dışı bir şekilde vergi zammı uygulandığı" ileri sürülen dilekçede, Trump yönetiminin "anayasal düzeni altüst ettiği" savunularak, "gümrük vergisi" uygulamasının sonlandırılması istendi.

New York Başsavcısı Letitia James ise yaptığı açıklamada, "Donald Trump fiyatları düşüreceğine ve hayat pahalılığını azaltacağına söz verdi ancak bu yasa dışı tarifeler Amerikalı aileler üzerinde tam tersi bir etki yaratacak." dedi.

James, gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğu ve durdurulmadığı takdirde daha fazla enflasyona, işsizliğe ve ekonomik zarara yol açacağını kaydetti.

California eyaleti de geçen hafta Trump yönetimine karşı açtığı davada, yönetiminin gümrük tarifelerini uygulama yetkisi olmadığını savunmuş ve bunun California'ya telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini iddia etmişti.

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde açılan dava, bu ayın başlarında durdurulan dünya çapındaki karşılıklı gümrük vergilerinin durdurulması için de bir mahkeme kararı talep ediyor.

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TRUMP TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 145'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.

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