Dünya son dakika koduyla duyurdu canlı takip ediyor! İstanbul’da peş peşe depremler

Dünya basını İstanbul'da Silivri ve Büyükçekmece merkezli peş peşe depremleri son dakika koduyla duyurdu.
İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER
İstanbul'da Marmara açıklarında Silivri merkezli 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. Silivri'nin ardından Büyükçekece'de ise 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Peş peşe sarsıntılar devam ederken İstanbul'da kriz masası kuruldu ve Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı.
DÜNYA SON DAKİKA KODUYLA DUYURDU
İstanbul artçı sarsıntılarla sallanırken dünyanın gözü ise Türkiye'de. Dünya basını deprem haberini son dakika koduyla duyurdu ve dakika dakika takibe devam ediyor.
BBC DAKİKA DAKİKA TAKİP EDİYOR
BBC News, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
New York Times "Türkiye Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, depremin büyüklüğünün 6.2 olduğunu, uzun süredir büyük bir sarsıntıya hazırlanan 16 milyonluk şehirde olası bir yıkıma karşı tarama yaptıklarını bildirdi." dedi.
Depremi son dakika koduyla duyuran AP son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
Euronews İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili tüm gelişmeleri aktardı.
Sky News İstanbul merkezli depremin İzmir'de de hissedildiğini belirtti.