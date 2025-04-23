Dünya son dakika koduyla duyurdu canlı takip ediyor! İstanbul’da peş peşe depremler

Dünya basını İstanbul'da Silivri ve Büyükçekmece merkezli peş peşe depremleri son dakika koduyla duyurdu.

İstanbul'da peş peşe depremler, AA

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

İstanbul'da Marmara açıklarında Silivri merkezli 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. Silivri'nin ardından Büyükçekece'de ise 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Peş peşe sarsıntılar devam ederken İstanbul'da kriz masası kuruldu ve Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı.

DÜNYA SON DAKİKA KODUYLA DUYURDU

İstanbul artçı sarsıntılarla sallanırken dünyanın gözü ise Türkiye'de. Dünya basını deprem haberini son dakika koduyla duyurdu ve dakika dakika takibe devam ediyor.

BBC DAKİKA DAKİKA TAKİP EDİYOR

BBC News, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

BBC, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

New York Times "Türkiye Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, depremin büyüklüğünün 6.2 olduğunu, uzun süredir büyük bir sarsıntıya hazırlanan 16 milyonluk şehirde olası bir yıkıma karşı tarama yaptıklarını bildirdi." dedi.

New York Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Depremi son dakika koduyla duyuran AP son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

AP, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Euronews İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili tüm gelişmeleri aktardı.

Euronews, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Sky News İstanbul merkezli depremin İzmir'de de hissedildiğini belirtti.

Middle East Eye, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü