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Fransız mahkemesinden İsrailli bakan Smotrich’e destek! Paris’teki galaya katılacak

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e Fransa vetosu mahkeme tarafından reddedildi. Fransa'da mahkeme, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da başkent Paris'te katılacağı galanın iptal edilmesi talebini reddetti.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 14:36 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 14:36
Fransız mahkemesinden İsrailli bakan Smotrich’e destek! Paris’teki galaya katılacak

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e Fransa vetosu mahkeme tarafından reddedildi. Fransa'da mahkeme, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da başkent Paris'te katılacağı galanın iptal edilmesi talebini reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Takvim fotoğraf arşiviİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Takvim fotoğraf arşivi

BEZALEL SMOTRICH GALAYA KATILACAK

Fransa'da EuroPalestine Derneği avukatı Rafik Chekkat, Paris İdari Mahkemesinin dün "Sonsuza kadar İsrail" kuruluşunun galasının iptal edilmesi talebini reddettiğini belirtti.

Chekkat, galanın iptali için mahkemeye sağlam argümanlar sunduklarını savunarak, "Hakimlerin argümanlarını öğrenmenize izin vereceğim." ifadesini kullandı.

Smotrich’e Paris vetosu! İsrailli bakanın katılacağı gala için iptal talebiSmotrich’e Paris vetosu! İsrailli bakanın katılacağı gala için iptal talebi
Smotrich'e Paris vetosu! İsrailli bakanın katılacağı gala için iptal talebi

FRANSA'DA SOYKIRIMCI ORDUYU TEŞVİK

Paris İdari Mahkemesinin karar metnini paylaşan Chekkat, kararla ilgili "Bu demek oluyor ki Fransa'da soykırımcı bir orduyu ve sömürgeciliği teşvik eden ve finanse eden galalar yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararına göre, EuroPalestine Derneği, galayı organize eden kuruluşun faaliyetleri ve galanın katılımcılarının daha önce sarf ettiği sözler nedeniyle, bu etkinliğin düzenlenmesi durumunda, ulusal ve uluslararası hukukun değerlerine ve prensiplerine, kamu düzenine ve insan onuruna ciddi ihlaller yapılma riskinin bulunduğunu savundu.

Galanın konumu, süresi, katılımcı sayısı gibi bilgilerin eksik olduğunu belirten mahkeme, bu nedenle EuroPalestine Derneğinin bahsettiği risklerin, acil bir tehlike arz etmediği kanaatine vardı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Takvim fotoğraf arşiviİsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Takvim fotoğraf arşivi

FRANSA'DAN VETO GELMİŞTİ

Muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa partisi milletvekili Thomas Portes, Smotrich'in katılacağı galanın iptal edilmesi için Paris Emniyet Müdürlüğüne geçen ay resmi talepte bulunmuştu.

Fransız İnsan Hakları Birliği dahil 6 kuruluş, 4 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada, galanın iptal edilmesini istemişti.

EuroPalestine Derneği, galanın iptal edilmesi talebiyle Paris İdari Mahkemesine başvurmuştu.

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