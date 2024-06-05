ABD’den İsrail’e koruma kalkanı! Temsilciler Meclisi Netanyahu’ya yakalama talep eden UCM’ye yaptırım istedi: Sıra Washington’a da gelir

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırım kabinesi üyesi Yoav Gallant için tutuklama emri çıkarılması için başvuruda bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören yasayı kabul etti.

Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant

ABD'DEN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE YAPTIRIM

İsrail yanlısı Cumhuriyetçiler tarafından önerilen tasarı, davaya dahil olan UCM yetkililerinin ABD'ye girişlerini engellemeyi hedefliyor. Yasa salı günü 247'ye karşı 55 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçilerin çoğunun destek verdiği yasaya 42 İsrail yanlısı Demokrat da destek oldu.

Tasarının ABD Senatosunu kontrol eden Demokratlar tarafından görmezden gelineceğini belirtti

Ancak tasarının yasalaşması halinde ICC yetkililerinin ABD vizeleri iptal edilecek ve ABD'de mülk edinmeleri kısıtlanacak.

"ABD EGEMENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİT"

İsrail'in açık destekçisi olan Pensilvanya'dan John Fetterman gibi Senato Demokratları, mahkemeye yaptırım uygulanmasını öngören yasayı destekleyeceklerini belirttiler. Teksaslı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Chip Roy, UCM'yi ABD egemenliğine yönelik büyük bir tehdit olarak nitelendirdi.

UCM NETANYAHU HAKKINDA YAKALAMA TALEP ETMİŞTİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay, Netanyahu ve Gallant'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimarı olan Yahya Sinwar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif hakkında da yakalama talep etmişti.

ABD'DE UCM KORKUSU

BBC, UCM'den Netanyahu ve Gallant hakkında gelen karar için "UCM ilk kez yakın bir ABD müttefikinin en üst düzey liderini hedef almış oldu." İfadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise Salı günü yaptığı açıklamada "UCM bu eyleminden dolayı cezalandırılmalıdır. Bunun devam etmesine izin veremeyiz. Eğer UCM'nin bunu yapmasına ve eylemlerini onaylamadıkları ülkenin liderlerinin peşine düşmesine izin veriliyorsa neden Amerika'nın peşine düşmesinler?" dedi.

UCM yargıçları tutuklama emri çıkarmaya karar verirlerse bu emri uygulayıp uygulamama kararı aralarında İngiltere ve ABD'nin diğer müttefiklerinin de bulunduğu 124 üye devlete ait olacak.

BEYAZ SARAY'DAN NET MESAJ YOK

Beyaz Saray pazartesi günü yaptığı açıklamada UCM savcısının İsrailli liderlere yönelik tutuklama emri başvurularının "çirkin" olduğunu ancak UCM'ye yaptırım uygulanmasını desteklemediğini söyledi.

Açıklamada "İsrail'i savunmanın, ABD'nin UCM'deki pozisyonunu korumanın, uluslararası adalet ve hesap verebilirliği teşvik etmenin daha etkili yolları vardır ve yönetim bu seçenekler üzerinde Kongre ile birlikte çalışmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.