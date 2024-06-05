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Dünyaca ünlü şarkıcı Imany'den Filistin için destek çağrısı: "Filistin özgür değilse hiçbirimiz özgür değiliz"

Ankara'da konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısı yaptı. Gazze için özgürlük mesajları veren Imany, "Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." dedi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 04:09 Güncelleme 05 Haziran 2024, 04:28
Dünyaca ünlü şarkıcı Imany’den Filistin için destek çağrısı: Filistin özgür değilse hiçbirimiz özgür değiliz

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Başkentte konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısı yaptı.

Imany, Türkiye turnesinin ilk durağında Oran Açık Hava Sahnesi'nde Ankaralılarla buluştu.

Parçalarını 8 çellist ile yorumlayan Imany'nin şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

Ünlü şarkıcı Imany'den Filistin'e destek çağrısı!

Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." dedi.

Seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkışlarıyla bu çağrıya destek verdi.

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