Dünyaca ünlü şarkıcı Imany'den Filistin için destek çağrısı: "Filistin özgür değilse hiçbirimiz özgür değiliz"

Başkentte konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany , Filistin için destek çağrısı yaptı.

Parçalarını 8 çellist ile yorumlayan Imany'nin şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." dedi.