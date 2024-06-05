Hizbullah’tan topyekün savaş ilanı! Tel Aviv yangın yeri: Netanyahu’dan Lübnan sınırında cevap

Hizbullah , İsrail'e yönelik roket saldırılarına devam ediyor. İsrail medyası salı gecesi geç saatlerde İsrail'in güneyindeki bir IDF üssünde meydana gelen patlamada en az dokuz askerin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah 'ın başkan yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın savaşa hazır olduğunu ve İsrail'in herhangi bir zafer kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi ve "Eğer İsrail topyekün bir savaş istiyorsa biz buna hazırız" dedi.

NETANYAHU LÜBNAN SINIRINDAN CEVAP VERDİ

Binyamin Netanyahu çarşamba sabahı kuzey sınırına yaptığı ziyarette, İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı askeri harekata hazırlandığını söyledi ve "Kim bize zarar vereceğini, sonra da boş duracağımızı düşünüyorsa büyük bir hata yapıyor. Kuzeyde çok yoğun bir eyleme hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız" dedi.

İSRAİL YANGIN YERİ

İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.





"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi.

Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.