ABD’den İsrail’e destek! Yeni Dışişleri Bakanı Rubio Netanyahu ile görüştü

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı ve Washington'ın Tel Aviv'e desteğini yineledi.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Reuters

WASHINGTON-TEL AVİV HATTINDA KRİTİK TELEFON

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

YENİ BAKANDAN İSRAİL'E DESTEK

Açıklamaya göre Rubio, görüşmede, ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump için bunun en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Netanyahu'yu, İsrail'in "Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı" kutlayan Rubio, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Görüşmede Rubio ile Netanyahu ayrıca İran kaynaklı tehditleri de ele alarak bu konuda işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.