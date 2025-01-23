SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD’den İsrail’e destek! Yeni Dışişleri Bakanı Rubio Netanyahu ile görüştü

ABD’de 47. Başkan Donald Trump döneminde de İsrail’e destek devam ediyor. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı ve ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğinin altını çizdi. Rubio ile Netanyahu İran kaynaklı tehditlere karşı iş birliği yapacaklarını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 09:09 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 09:09
ABD’den İsrail’e destek! Yeni Dışişleri Bakanı Rubio Netanyahu ile görüştü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı ve Washington'ın Tel Aviv'e desteğini yineledi.

    ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ReutersABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Reuters

    WASHINGTON-TEL AVİV HATTINDA KRİTİK TELEFON

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

    CANLI | Batı Şeriada neler oluyor? Yerleşimciler maskelerle saldırdı: İsrail ordusu Cenine ilerliyorCANLI | Batı Şeriada neler oluyor? Yerleşimciler maskelerle saldırdı: İsrail ordusu Cenine ilerliyor

    YENİ BAKANDAN İSRAİL'E DESTEK

    Açıklamaya göre Rubio, görüşmede, ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump için bunun en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

    Netanyahu'yu, İsrail'in "Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı" kutlayan Rubio, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

    Görüşmede Rubio ile Netanyahu ayrıca İran kaynaklı tehditleri de ele alarak bu konuda işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Grand Kartal Otel hakkında yeni detaylar! 3 şirket sigortalamamış
    CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!
    EMEKLİYE %44.38 ZAM: 4 formül belli oldu! Bayram ikramiyesi toplam 8 bin 662 TL mi olacak? SSK, Bağ-Kur...
    Yönetmen İsmail Güneş ilk kez anlattı: Ayşe Barım ekibimi aradı
    Bakanlık açıkladı! Ünlü markalar da listede! Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 79 kişi hayatını kaybetti! CHP’li Tanju Özcan’ın dayısının oğlu gözaltına alındı
    Sedef Şahin’den takvim.com.tr’ye özel açıklamalar! Tekelleşmeyi yerden yere vurdu: Yok mu koca ülkede başka oyuncu
    %30’luk fark cebe kalsın! Hesaplı emeklilik için süreye dikkat: İşte Borçlanma ve ihyada merak edilenler
    2024 yılında Türkiye’de en çok konut o ilçede satıldı!
    Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Kırmızı Kitap güncellendi!
    Beşiktaş’ım OLEY! Beşiktaş Athletic Bilbao 4-1 | MAÇ SONUCU
    Belge belge CHP’li Bolu Belediyesi’nin ihmaller zinciri! 79 can rüşvete mi kurban gitti? 1 haftada çıkan yeterlilik raporu mide bulandırdı
    Başkan Erdoğan’dan 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: Yüreğimiz yandı
    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı
    Mark Zuckerberg Jeff Bezos’un sevgilisine göz mü dikti? Önce dekoltesine baktı sonra Instagram’dan beğendi