İngiltere’de Rus casus gemisi! 2 gün durdu 45 mil yaklaştı

İngiltere'de rus istihbarat gemisi alarmı verildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rus istihbarat gemisi Yantar'ın, 20 0cak'ta İngiliz Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) girdiğini ve 2 gün kaldığını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, EPA

İNGİLTEREDE RUS CASUS GEMİSİ

Şu an Kuzey Denizi'nde bulunan geminin, İngiltere'nin MEB alanından geçtiğini kaydeden Healey, kıyıya 45 deniz mili yaklaştığını ifade etti.

"BİRKAÇ AYDA İKİNCİ KEZ"

John Healey, "Rus casus gemisi, İngiltere'nin kritik deniz altı altyapısı hakkında bilgi topluyor ve haritalama yapıyor." dedi. 20 0cak'ta İngiliz sularına giren geminin, burada iki gün kaldığını ve bu süre boyunca 2 İngiliz gemisi tarafından takip edildiğini anlatan Healey, "Gemi şu ana kadar uluslararası denizcilik kurallarına uygun bir şekilde seyretti. Ancak bu, Yantar'ın birkaç ayda ikinci kez kara sularımıza girişi." diye konuştu.

Healey, Yantar'ın faaliyetlerini takip etmek için bir denizaltı görevlendirdiklerini ve bunun yüzeyde faaliyette bulunacağını kaydetti.

ngiltere’de rus istihbarat gemisi alarmı verildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rus istihbarat gemisi Yantar'ın, 20 0cak'ta İngiliz Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) girdiğini ve 2 gün kaldığını söyledi, AFP

RUSYA'YA MESAJ

Yantar'ın yönünü Akdeniz'e çevirdiğini ve şu an Hollanda sularında olduğunu söyleyen Healey, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in şu mesajımızı duymasını istiyorum, sizi görüyoruz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Bu ülkeyi korumak için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rus uçaklarının, NATO üyelerinin hava sahalarını ihlal ettiğini belirten Healey, Ukrayna, Suriye ve ülke içindeki sıkıntılarına rağmen Rusya'nın İngiltere için en büyük tehdit olduğunun altını çizdi.

John Healey, Rus saldırganlığının İngiltere'de ve dışında görmezden gelinemeyeceğine işaret etti. Bu nedenle savunma harcamalarını artırdıklarını anlatan Healey, ilkbaharda bu harcamaların milli gelirin yüzde 2,5'ini oluşturacağını vurguladı.