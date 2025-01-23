Gazze’de rehine takasının ikinci aşaması ne zaman? Hamas duyurdu İsrail doğruladı

Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ve İsrail arasında ikinci rehine takasının cumartesi günü yapılması bekleniyor. Hamas, İsrailli 3 rehineyi daha cumartesi günü serbest bırakacağını duyurmuştu. İsrailli yetkililerden de açıklama geldi.

Gazze'de esir takası, AA

GAZZE'DE İKİNCİ REHİNE TAKASI NE ZAMAN?

The Jerusalem Post'a konuşan İsrailli yetkililer, Hamas'ın rehine anlaşmasına uyacağını ve dört rehineyi cumartesi günü serbest bırakacağını söyledi.

Hamas'ın, 42 günlük süreçte serbest bırakılacak kalan rehinelerin tam isim listesini ve sağlık durumlarına ilişkin ayrıntıları da iletmesini beklediklerini de sözlerine eklediler.

Bir hafta önce imzalanan anlaşmada Hamas, ateşkesin yedinci gününde listeyi aktarmayı kabul etmişti.

Gazze'de esir takası, AA

GAZZE'DE ATEŞKES

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Gazze'de esir takası, AA

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.