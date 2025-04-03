ABD’den ilginç karar! Hükümet personeline Çin vatandaşlarıyla romantik ilişki yasağı

ABD hükümeti Çin'deki Amerikan hükümet personeli, aileleri ve taşeron çalışanların Çin vatandaşlarıyla romantik ve cinsel ilişkiye girmesini yasakladı.

ABD HÜKÜMET PERSONELİNE ÇİNLİLERLE İLİŞKİ YASAĞI

AP'ye konuşan ve konuyla ilgili doğrudan bilgisi olduğu iddia edilen dört kişi ABD'nin Çin'den ayrılmasından kısa bir süre önce, ocak ayında görevden ayrılan Büyükelçi Nicholas Burns tarafından yürürlüğe konulan politikayı anlattı.

Halk, gizli yeni bir direktifin ayrıntılarını görüşmek üzere yalnızca isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşacak.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA İLK

Bazı ABD kurumları bu tür ilişkiler konusunda zaten katı kurallara sahip olsa söz konusu yeni politika Soğuk Savaş'tan bu yana kamuoyunda duyulmamış bir şey.

New York Post'un belirttiğine göre diğer ülkelerdeki Amerikalı diplomatların yerel halkla ilişki yaşaması, hatta evlenmesi pek de alışılmadık bir durum değil.

ROMANTİK VE CİNSEL İLİŞKİ YASAK

Politikanın daha sınırlı bir versiyonu geçen yaz yürürlüğe girmiş ve ABD personelinin Çin'deki ABD Büyükelçiliği ve beş konsolosluğunda koruma ve diğer destek personeli olarak çalışan Çin vatandaşlarıyla "romantik ve cinsel ilişkiye girmesini" yasaklamıştı.

Ancak görevi devreden büyükelçi Burns, ocak ayında Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden birkaç gün önce, Çin'de yaşayan tüm Çin vatandaşlarıyla bu tür ilişkilerin genel olarak yasaklanmasını içeren bir yasa çıkardı.

AP, politikanın "romantik veya cinsel ilişki" ifadesini tam olarak nasıl tanımladığını belirleyemedi.

Yasak hakkında bilgi sahibi olan iki kişi AP'ye, yeni politikanın ilk olarak geçen yaz Kongre üyelerinin Burns'le iletişime geçip bu tür ilişkilere ilişkin kısıtlamaların yeterince sıkı olmadığı yönündeki endişelerini dile getirmesinin ardından tartışıldığını söyledi.