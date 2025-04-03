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Hollanda’da patlama! Aracı yayalara sürüp ateşe verdi

Hollanda'nın başkenti Amsterdamda patlama meydana geldi. Kırmızı bir aracın yayaların üzerine ilerlediği ve ardından patladığı görüldü. Polis araç yanarken çıkan sürücünün aracı bilerek ateşe verdiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 17:06 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 17:06
Hollanda’da patlama! Aracı yayalara sürüp ateşe verdi

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Hollanda'nın başkenti Amsterdamdaki Dam Meydanı'nda patlama meydana geldi.

Hollanda'da patlama, Fotoğraf DutchNews'ten alınmıştırHollanda'da patlama, Fotoğraf DutchNews'ten alınmıştır

YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ ATEŞE VERDİ

Küçük kırmızı bir aracın yaya alanına doğru yavaşça ilerlediği ve ardından patlamanın meydana geldiği görüldü.

Kamera görüntülerinde araçtan üzerindeki kıyafetleri yanan bir adamın çıktığı ve yerde yuvarlandığı, iki polis memurunun koşarak adamın yanına geldiği görüldü.

Hollanda'da patlama, Fotoğraf Netherlands News'ten alınmıştırHollanda'da patlama, Fotoğraf Netherlands News'ten alınmıştır

ARACI KASTEN PATLATTI

Polis, sürücünün yangını kasten başlatmış gibi göründüğünü ve yangında yaralandığını söylüyor. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi ancak polis şahsın tutuklanacağını söyledi.

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