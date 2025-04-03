Hollanda’da patlama! Aracı yayalara sürüp ateşe verdi

Hollanda'nın başkenti Amsterdamdaki Dam Meydanı'nda patlama meydana geldi.
YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ ATEŞE VERDİ
Küçük kırmızı bir aracın yaya alanına doğru yavaşça ilerlediği ve ardından patlamanın meydana geldiği görüldü.
Kamera görüntülerinde araçtan üzerindeki kıyafetleri yanan bir adamın çıktığı ve yerde yuvarlandığı, iki polis memurunun koşarak adamın yanına geldiği görüldü.
ARACI KASTEN PATLATTI
Polis, sürücünün yangını kasten başlatmış gibi göründüğünü ve yangında yaralandığını söylüyor. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi ancak polis şahsın tutuklanacağını söyledi.