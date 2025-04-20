İsrail’in katliamlarına sessiz kalmadı! ABD’li oyuncu Angelina Jolie’den Gazze paylaşımı

ABD'li oyuncu Angelina Jolie'den Gazze paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

JOLİE'DEN GAZZE PAYLAŞIMI

Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sosyal medya platformu Instagram'da 1 Kasım 2023'te yaptığı paylaşımında, "Bu, Gazze'de kaçacak yeri olmayan hapsolmuş nüfusun kasten bombalanmasıdır. Gazze, yaklaşık 20 yıldır bir açık hapishaneydi ve hızla toplu mezarlık oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de çocukların ve ailelerin öldürülmesine dikkati çeken Jolie, "Milyonlarca Filistinli sivil, çocuk, kadın ve aileler, dünya izlerken ve birçok hükümetin aktif desteğiyle uluslararası hukuka karşı gıdadan, ilaçtan ve insani yardımdan mahrum bırakılarak, topluca cezalandırılıyor ve insanlık dışı muamele görüyor." ifadelerine yer vermişti.

Angelina Jolie, paylaşımında "insani ateşkes talep etmeyi reddederek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin taraflara ateşkesi dayatmasına engel olarak dünya liderlerinin de bu suçlara ortak olduğunu vurgulamıştı.