SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'deki saldırı sonrası Sugar Bowl maçı ertelendi

ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonrası 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Sugar Bowl play-off maçı 24 saat ertelendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:47 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:47
ABD’deki saldırı sonrası Sugar Bowl maçı ertelendi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonrası 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Sugar Bowl play-off maçı 24 saat ertelendi.

    Sugar Bowl maçında ʺGeorgia Bulldogʺ ile ʺNotre Dame Fighting Irishʺ takımları karşı karşıya gelecek. (AA)Sugar Bowl maçında ʺGeorgia Bulldogʺ ile ʺNotre Dame Fighting Irishʺ takımları karşı karşıya gelecek. (AA)

    SALDIRI "SUGAR BOWL" ÜNİVERSİTE FUTBOL MAÇINDAN SAATLER ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

    Olayın, ülkenin dört bir yanından sporseverlerin bir araya geldiği yıllık "Sugar Bowl" üniversite futbolu maçından birkaç saat önce meydana gelmesi dikkati çekti. Maçta "Georgia Bulldog" ile "Notre Dame Fighting Irish" takımları karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu.

    Olay mahallinde, dün öğleden sonra "Sugar Bowl Yeni Yıl Geçit Töreni" düzenlenmişti.

    CANLI | ABD’deki saldıran kirli plan çıktı! Kumpasın adı DEAŞ: Asıl hedef Suriyeden çıkacağım diyen Trump mı?CANLI | ABD’deki saldıran kirli plan çıktı! Kumpasın adı DEAŞ: Asıl hedef Suriyeden çıkacağım diyen Trump mı?

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | ABD’deki saldıran kirli plan çıktı! Kumpasın adı DEAŞ: Asıl hedef Suriye’den çıkacağım diyen Trump mı?
    Galata’da tarihi Gazze yürüyüşü | Binlerce kişi İsrail zulmüne tepki göstermek için toplandı! Mazlumlar için eller semaya açıldı
    ABD’deki saldırı terör eylemi mi? 2 farklı senaryo var
    Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor
    Jose Mourinho dünya yıldızını ikna etti! Geleceği İstanbul’da
    İslam düşmanı İngiliz Paul Golding’ten skandal! Ayasofya hazımsızlıkları bitmedi
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    Bilal Erdoğan’dan Galata’da Filistin mesajı: Batı’nın maskesi Gazze’de düşüyor! | Ayasofya, Emevi Camii sıra Mescid-i Aksa’da!
    Takvim.com.tr Galata’daki Gazze kıyamının nabzını tuttu! Dünyaya tepki Netanyahu’ya lanet | Küçük kız çocuğu mikrofonumuzdan dua etti
    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı
    Mütefekkir Sadık Albayrak ve Dr. Esra Albayrak Gazze için Galata’da: Bu hareketler Türkiye’nin dirilişine vesile olur
    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı
    Yeni yılın ilk güçlü mesajı Galata’dan: Özgür Filistin! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci takvim.com.tr’ye konuştu: Bugün İsrail askerine korku verdik
    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Marin’den mesaj verdi: Fiberin hızını Türkiye’nin her köşesine taşıyoruz
    AK Partili Abdullah Özdemir TAKVİM’e konuştu! Galata’dan Netanyahu’ya mesaj: Zulüm ile abad olunmaz! Ölmeden karşılığını alacak