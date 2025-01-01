ABD’deki saldırı sonrası Sugar Bowl maçı ertelendi

ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonrası 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Sugar Bowl play-off maçı 24 saat ertelendi.

Sugar Bowl maçında ʺGeorgia Bulldogʺ ile ʺNotre Dame Fighting Irishʺ takımları karşı karşıya gelecek. (AA)

SALDIRI "SUGAR BOWL" ÜNİVERSİTE FUTBOL MAÇINDAN SAATLER ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Olayın, ülkenin dört bir yanından sporseverlerin bir araya geldiği yıllık "Sugar Bowl" üniversite futbolu maçından birkaç saat önce meydana gelmesi dikkati çekti. Maçta "Georgia Bulldog" ile "Notre Dame Fighting Irish" takımları karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu.

Olay mahallinde, dün öğleden sonra "Sugar Bowl Yeni Yıl Geçit Töreni" düzenlenmişti.