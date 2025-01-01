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Karadağ'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırı sonucu en az 7 kişinin öldü. Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, olayın barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:06 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:06
Karadağ’da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

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    Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

    45 YAŞINDAKİ SALDIRGAN GERÇEKLEŞTİRDİ

    Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.

    Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

    Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    BAR KAVGASI

    Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.

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