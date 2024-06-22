ABD’de yaprak dökümü! Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrew Miller istifa etti: Sebebi Gazze katliamı! | ’Ayı kucaklaması’ eleştirisi

ABD Dışişlerinde İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcısı görevinde bulunan Andrew Miller, Başkan Joe Biden'in İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa etti.

Miller, Gazze'de devam eden saldırıların her şeyi tükettiğini, aile gerekçesi olmasa, işinde kalıp Gazze politikaları konusunda aynı fikirde olmadığı yönetim ile mücadele etmeyi sürdürmeyi tercih ettiğini aktardı.

ABD merkezli Washington Post'un (WP) haberine göre, üst düzey görevli VMiller, çalışma arkadaşlarına 8 aydır ailesini çok az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını duyurdu.

''AYI KUCAKLAMASI''

Miller'in uzun süredir Filistin haklarının güçlü bir destekçisi olduğu ve Biden'ın 8 aydır devam eden İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik "ayı kucaklaması" adını verdiği yaklaşımını eleştirdiği ifade edildi.

Miller'i tanıyan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili WP'ye, Miller için "İsrail-Filistin de dahil olmak üzere bölge söz konusu olduğunda kesinlikle yönetim yetkililerinin daha ilerici tarafında yer alıyordu ancak aynı zamanda hiçbir zaman 'her şeyi yakıp pragmatizmden vazgeçen' tipte olmadı." ifadelerini kullandı.

Yetkili, Miller'in her zaman ABD'nin Filistin haklarını ve devletini desteklemesi gerektiğini savunduğunu belirterek ancak hükümetteyken yaptığı savunuculuğun genellikle sessiz ve ölçülü olduğunu kaydetti.

Miller'in işten ayrılması, Biden yönetiminde İsrail-Filistin politika yapımında rol alan en üst düzey bir yetkilinin istifası olarak dikkati çekti.