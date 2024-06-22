SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'de yaprak dökümü! Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrew Miller istifa etti: Sebebi Gazze katliamı! | 'Ayı kucaklaması' eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir istifa daha... Biden yönetimindeki ABD'de, İsrail-Filistin birimi uzmanı üst düzey yetkili Andrew Miller, hükümetin Gazze politikaları nedeniyle istifa etti. Miller’in uzun süredir Filistin'deki mazlum halkın haklarının güçlü bir destekçisi olduğu ve Başkan Biden’ın aylardır hiç durmadan devam eden İsrail’in Gazze saldırılarına yönelik “ayı kucaklaması” adını verdiği yaklaşımını eleştirdiği ifade edildi. Bu istifa, soykırımın başladığı tarihten beri 6. istifa olması nedeniyle önem arz ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 00:45 Güncelleme 22 Haziran 2024, 01:49
ABD’de yaprak dökümü! Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrew Miller istifa etti: Sebebi Gazze katliamı! | ’Ayı kucaklaması’ eleştirisi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Dışişlerinde İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcısı görevinde bulunan Andrew Miller, Başkan Joe Biden'in İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa etti.

AYRILIĞIN GEREKÇESİ 'AİLE'

ABD merkezli Washington Post'un (WP) haberine göre, üst düzey görevli VMiller, çalışma arkadaşlarına 8 aydır ailesini çok az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını duyurdu.

Miller, Gazze'de devam eden saldırıların her şeyi tükettiğini, aile gerekçesi olmasa, işinde kalıp Gazze politikaları konusunda aynı fikirde olmadığı yönetim ile mücadele etmeyi sürdürmeyi tercih ettiğini aktardı.

''AYI KUCAKLAMASI''

Miller'in uzun süredir Filistin haklarının güçlü bir destekçisi olduğu ve Biden'ın 8 aydır devam eden İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik "ayı kucaklaması" adını verdiği yaklaşımını eleştirdiği ifade edildi.

Miller'i tanıyan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili WP'ye, Miller için "İsrail-Filistin de dahil olmak üzere bölge söz konusu olduğunda kesinlikle yönetim yetkililerinin daha ilerici tarafında yer alıyordu ancak aynı zamanda hiçbir zaman 'her şeyi yakıp pragmatizmden vazgeçen' tipte olmadı." ifadelerini kullandı.

Yetkili, Miller'in her zaman ABD'nin Filistin haklarını ve devletini desteklemesi gerektiğini savunduğunu belirterek ancak hükümetteyken yaptığı savunuculuğun genellikle sessiz ve ölçülü olduğunu kaydetti.

Miller'in işten ayrılması, Biden yönetiminde İsrail-Filistin politika yapımında rol alan en üst düzey bir yetkilinin istifası olarak dikkati çekti.

ABD'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Biden yönetiminde Gazze politikasına tepki istifalarının ilk örneği, İsrail'in Gazze'de katliamlara başladığı Ekim 2023'te gelmişti.

İlk önce, ABD Dışişleri Bakanlığı "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi genel müdürü Josh Paul, Ekim 2023'te Biden'in Gazze politikalarına tepki için istifa eden ilk isim olarak öne çıkmıştı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline, ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Biden'in Gazze saldırılarına desteği nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

Ataması Biden tarafından yapılmış İçişleri Bakanlığı Personel Şefinin özel asistanı Lily Greenberg Call, 15 Mayıs'ta, Call'dan bir hafta önce de ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan Yahudi kökenli Binbaşı Harrison Mann de ABD'nin Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle istifa eden isimler arasına katılmıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell de 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Uşak, Mardin ve Adana’da yangınla dört koldan mücadele | Çanakkale’den Siirt’e İzmir’den Bingöl’e alevler dizginlendi
Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışmıştı! Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?
Katar son dakika duyurdu! İsrail ile Hamas arasında ateşkes mi yapılacak?
Türk Telekom
Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği
İki takıma da yaramadı! Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı...
İsrail’in kanlı ’güvenli bölge’ oyunu! Önce göçe zorla sonra katlet | Soykırım tankları Refah’taki çadır kenti vurdu: Çok sayıda şehit
Bodrum’u karıştıran darp olayında flaş gelişme! Vedat Aşçı cephesi Kaya Sabancı’nın iddiaları asılsız dedi: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradım
Teröristan tezgahı dağıldı PKK çıkmaza girdi! Elebaşı Sabri Ok’un son çırpınışları: Seçim için direneceğiz | Normalleşmeden rahatsızım
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a! Sarı kırmızılılar bonservis ödemeden transferi bitirebilir
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMU
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu! | PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA