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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine meydan okudu: Bizim savaşımız sizin de savaşınızdır! | Gerekli kararları alırız

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya hesabından, Lübnan Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik 'tehdit' açıklamalarını baz alarak ''İsrail topraklarına saldırmalarına izin vermeyeceklerini ve gerekli kararları derhal alacaklarını'' söyledi. Katz, öte yandan ''Bizim savaşımız sizin de savaşınızdır'' diyerek tüm dünyanın İsrail Devleti'nin yanında yer alması gerektiğini vurgulayarak adeta meydan okudu.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 22:24 Güncelleme 21 Haziran 2024, 23:07
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine meydan okudu: Bizim savaşımız sizin de savaşınızdır! | Gerekli kararları alırız

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın "İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına" izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını açıkladı.

'GEREKLİ KARARLARI YAKINDA ALACAĞIZ'

Bakan Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ve hareketin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Katz, ifadelerinde İsrail'in "Hizbullah Hareketi'nin, topraklarına ve vatandaşlarına saldırmaya devam etmesine izin veremeyeceğini" belirterek "Gerekli kararları yakında alacağız." dedi.

BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri olan Hasan Nasrallah'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik açıklamalarını "tehdit" olarak nitelendiren Katz, bu tehditlerin yalnızca bir başlangıç olduğunu savunarak dünyanın İsrail'in yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

''Özgür dünya, İran'ın ve aşırı İslam'ın başını çektiği kötülük eksenine karşı yürüttüğü savaşta kayıtsız şartsız İsrail'in yanında yer almalıdır. Bizim savaşımız aynı zamanda sizin de savaşınızdır...''

''SAVAŞIN BİR PARÇASI SAYARIM''

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekun saldırıda GKRY'nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini söylemişti. Öte yandan böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.

İsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Avivden Lübnanı kana bulama planı: Nasrallahtan GKRYye vururuz tehdidiİsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Avivden Lübnanı kana bulama planı: Nasrallahtan GKRYye vururuz tehdidi
İsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Aviv'den Lübnan'ı kana bulama planı: Nasrallah'tan GKRY'ye 'vururuz' tehdidi

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi yapmıştı. Kombos, telefon görüşmesinde, Lübnan'a karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek vermeyeceklerini belirtmiş, GKRY'nin "hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini" ifade etmişti.

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