İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine meydan okudu: Bizim savaşımız sizin de savaşınızdır! | Gerekli kararları alırız

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın "İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına" izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın "İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına" izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını açıkladı.
'GEREKLİ KARARLARI YAKINDA ALACAĞIZ'
Bakan Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ve hareketin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Katz, ifadelerinde İsrail'in "Hizbullah Hareketi'nin, topraklarına ve vatandaşlarına saldırmaya devam etmesine izin veremeyeceğini" belirterek "Gerekli kararları yakında alacağız." dedi.
BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri olan Hasan Nasrallah'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik açıklamalarını "tehdit" olarak nitelendiren Katz, bu tehditlerin yalnızca bir başlangıç olduğunu savunarak dünyanın İsrail'in yanında yer alması gerektiğini vurguladı.
''Özgür dünya, İran'ın ve aşırı İslam'ın başını çektiği kötülük eksenine karşı yürüttüğü savaşta kayıtsız şartsız İsrail'in yanında yer almalıdır. Bizim savaşımız aynı zamanda sizin de savaşınızdır...''
''SAVAŞIN BİR PARÇASI SAYARIM''
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekun saldırıda GKRY'nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini söylemişti. Öte yandan böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi yapmıştı. Kombos, telefon görüşmesinde, Lübnan'a karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek vermeyeceklerini belirtmiş, GKRY'nin "hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini" ifade etmişti.