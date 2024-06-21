İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine meydan okudu: Bizim savaşımız sizin de savaşınızdır! | Gerekli kararları alırız

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz , Hizbullah'ın "İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına" izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını açıkladı.

Bakan Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ve hareketin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri olan Hasan Nasrallah'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik açıklamalarını "tehdit" olarak nitelendiren Katz, bu tehditlerin yalnızca bir başlangıç olduğunu savunarak dünyanın İsrail'in yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

''Özgür dünya, İran'ın ve aşırı İslam'ın başını çektiği kötülük eksenine karşı yürüttüğü savaşta kayıtsız şartsız İsrail'in yanında yer almalıdır. Bizim savaşımız aynı zamanda sizin de savaşınızdır...''