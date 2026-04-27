Batı Afrika ülkesi Mali'de silahlı grupların hedefi haline gelen Savunma Bakanı Sadio Camara, meskenine düzenlenen bombalı intihar saldırısının ardından girdiği silahlı çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlara bizzat karşılık vererek direnen üst düzey kabine üyesinin ölümü üzerine Mali genelinde bayraklar yarıya indirildi, resmi yas süreci başlatıldı.
BAZI SALDIRGANLARI VURDU, KENDİ DE VURULDU
Mali Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, önceki gün meydana gelen kanlı baskının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Coulibaly, intihar bombacısının kullandığı patlayıcı yüklü aracın doğrudan Savunma Bakanı Camara'nın Bamako yakınlarındaki Kati kentinde yer alan konutunu hedef aldığını bildirdi.
Bakan Camara'nın saldırı anında silahlı gruplarla bizzat çatışmaya girdiğini aktaran Coulibaly, bazı saldırganların etkisiz hale getirildiğini ancak Camara'nın bu esnada ağır yaralandığını belirtti. Hastaneye sevk edilen Camara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 GÜN MATEM
Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita başta olmak üzere hükümet ile Mali halkının taziye dileklerini ileten Coulibaly, saldırılarda hayatını kaybeden sivil ve askeri mağdurların yakınlarına başsağlığı diledi.
Yaşanan kayıp nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren 2 günlük milli yas ilan edildiği duyuruldu.