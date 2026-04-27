CANLI YAYIN
Geri

İntihar bombacısı konutu hedef aldı: Mali Savunma Bakanı Camara vuruşa vuruşa can verdi!

Mali’de silahlı gruplar Savunma Bakanı Sadio Camara’ya yönelik bombalı suikast düzenledi. Silahlı grupların bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırı sırasında teröristlerle bizzat çatışmaya giren ve bazılarını etkisiz hale getiren Camara, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita taziye mesajı yayımlarken ülkede yas ilan edildi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mali Savunma Bakanı Sadio Camara, Bamako yakınlarındaki Kati kentindeki konutuna düzenlenen bombalı intihar saldırısında ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
  • Camara saldırı anında silahlı gruplara bizzat karşılık vererek bazı saldırganları etkisiz hale getirdi ancak çatışma sırasında ağır yaralandı.
  • Mali Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, intihar bombacısının patlayıcı yüklü araçla doğrudan bakanın konutunu hedef aldığını açıkladı.
  • Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita başkanlığında Mali genelinde 2 günlük milli yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

Batı Afrika ülkesi Mali'de silahlı grupların hedefi haline gelen Savunma Bakanı Sadio Camara, meskenine düzenlenen bombalı intihar saldırısının ardından girdiği silahlı çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlara bizzat karşılık vererek direnen üst düzey kabine üyesinin ölümü üzerine Mali genelinde bayraklar yarıya indirildi, resmi yas süreci başlatıldı.

BAZI SALDIRGANLARI VURDU, KENDİ DE VURULDU

Mali Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, önceki gün meydana gelen kanlı baskının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Coulibaly, intihar bombacısının kullandığı patlayıcı yüklü aracın doğrudan Savunma Bakanı Camara'nın Bamako yakınlarındaki Kati kentinde yer alan konutunu hedef aldığını bildirdi.

Bakan Camara'nın saldırı anında silahlı gruplarla bizzat çatışmaya girdiğini aktaran Coulibaly, bazı saldırganların etkisiz hale getirildiğini ancak Camara'nın bu esnada ağır yaralandığını belirtti. Hastaneye sevk edilen Camara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mali Savunma Bakanı Sadio Camara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mali Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, 28 Şubat 2024'te Moskova'da yaptıkları görüşme sırasında bir salona giriyorlar. (Arşiv fotoğraf: Reuters)

2 GÜN MATEM

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita başta olmak üzere hükümet ile Mali halkının taziye dileklerini ileten Coulibaly, saldırılarda hayatını kaybeden sivil ve askeri mağdurların yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaşanan kayıp nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren 2 günlük milli yas ilan edildiği duyuruldu.

Kati kentinde Savunma Bakanı Sadio Camara’nın konutunu hedef alan bombalı intihar saldırısı Mali’yi yasa boğdu. (Fotoğraf: DHA)

ABD'de silahlı saldırı düzenlenen yemeğe üst düzey güvenlik statüsü verilmedi
SONRAKİ HABER

Üst düzey güvenlik statüsü verilmedi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler