ABD’de Netanyahu boykotu! Senatör Merkley Kongre’deki konuşmaya katılmayacak: 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü kürsüye çıkmamalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail ilişkilerinde belirsizlik devam ederken Washington'a uçtu. Netanyahu'nun bugün ABD Kongresi'nde konuşma yapması beklenirken ABD'nin Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Jeff Merkley, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına katılmayacağını açıkladı.

ABD'Lİ SENATÖRDEN NETANYAHU TEPKİSİ

Senatör Merkley, X'ten yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağım." açıklamasını yaptı.

"12 BİNDEN FAZLA KADIN VE ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ"

Merkley, "Hamas'ın korkunç saldırısını takiben Netanyahu'nun savaş stratejisi 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü, geniş çaplı açlığa neden oldu. (Netanyahu) Siyasi olarak var olmasını rehinelerin serbest bırakılmasının önüne koydu. Kongre'de konuşmaması gerekirdi." ifadelerine yer verdi.

NETANYAHU'YA BOYKOT

ABD'de Demokrat Partinin önemli sayıda Senato ve Temsilciler Meclisi üyesinin, Netanyahu'nun ABD Kongresinde yarınki konuşmasını boykot etmesi bekleniyor.

Netanyahu, Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresine hitap ettiğinde yaklaşık 60 demokrat kendisini dinlemeye gelmemişti. İsrail Başbakanı'nın yarın ABD Kongresinde planlanan konuşmasına daha fazla sayıda demokratın katılmayacağı kaydediliyor.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve bağımsız Senatör Bernie Sanders, Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağını açıklayan isimler arasında yer alıyor.