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ABD’de Netanyahu boykotu! Senatör Merkley Kongre’deki konuşmaya katılmayacak: 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü kürsüye çıkmamalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bugün ABD Kongresi’nde konuşma yapacağı bildirilirken Kongre’de boykot başladı. Demokrat Senatör Jeff Merkley, Netanyahu’nun konuşmasına katılmayacağını açıkladı. Merkley, Netanyahu için “12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü, geniş çaplı açlığa neden oldu. Kongre’de konuşmaması gerekirdi." İfadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 10:02 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 10:10
ABD’de Netanyahu boykotu! Senatör Merkley Kongre’deki konuşmaya katılmayacak: 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü kürsüye çıkmamalı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail ilişkilerinde belirsizlik devam ederken Washington'a uçtu. Netanyahu'nun bugün ABD Kongresi'nde konuşma yapması beklenirken ABD'nin Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Jeff Merkley, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına katılmayacağını açıkladı.

ABD'Lİ SENATÖRDEN NETANYAHU TEPKİSİ

Senatör Merkley, X'ten yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağım." açıklamasını yaptı.

"12 BİNDEN FAZLA KADIN VE ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ"

Merkley, "Hamas'ın korkunç saldırısını takiben Netanyahu'nun savaş stratejisi 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü, geniş çaplı açlığa neden oldu. (Netanyahu) Siyasi olarak var olmasını rehinelerin serbest bırakılmasının önüne koydu. Kongre'de konuşmaması gerekirdi." ifadelerine yer verdi.

NETANYAHU'YA BOYKOT

ABD'de Demokrat Partinin önemli sayıda Senato ve Temsilciler Meclisi üyesinin, Netanyahu'nun ABD Kongresinde yarınki konuşmasını boykot etmesi bekleniyor.

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Netanyahu siyasi krizin ortasında ABD’ye gidiyor! Planlarını Trump’a göre mi yaptı? Biden İsrail’in topal ördeği mi?Netanyahu siyasi krizin ortasında ABD’ye gidiyor! Planlarını Trump’a göre mi yaptı? Biden İsrail’in topal ördeği mi?
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Netanyahu, Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresine hitap ettiğinde yaklaşık 60 demokrat kendisini dinlemeye gelmemişti. İsrail Başbakanı'nın yarın ABD Kongresinde planlanan konuşmasına daha fazla sayıda demokratın katılmayacağı kaydediliyor.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve bağımsız Senatör Bernie Sanders, Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağını açıklayan isimler arasında yer alıyor.

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