Netanyahu siyasi krizin ortasında ABD’ye gidiyor! Planlarını Trump’a göre mi yaptı? Biden İsrail’in topal ördeği mi?

ABD'de başkanlık yarışı mevcut Başkan ve Demokratları başkan adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ile krize dönüşürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington'a gidiyor.

NETANYAHU ABD'YE GİDİYOR

Netanyahu'nun ABD-İsrail ilişkilerinde belirsizliğin devam ettiği süreçte pazartesi günü Washington'a gideceği bildirildi. Netanyahu'nun çarşamba günü Kongre'nin ortak toplantısında konuşma yapması planlanıyor.

WASHINGTON'DAKİ KRİZ NETANYAHU'YU GÜÇLENDİRECEK Mİ?

Siyasi analistler Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için devam eden müzakerelerin kritik bir döneminde Washington'daki siyasi rüzgarların değişmesinin Netanyahu'yu güçlendirebileceğini yazdı.

"İSRAİL'İN EN ÖNEMLİ MÜTTEFİKİ"

Netanyahu, pazartesi günü İsrail'den ayrılmaya hazırlanırken gazetecilere Biden ile görüşmeyi ve uzun kariyeri boyunca İsrail'i desteklediği için başkana teşekkür etmeyi umduğunu söyledi. Başbakan, ziyareti sırasında "her iki taraftaki dostlarımıza, başkanlık seçimleri sonrasında Amerikan halkına liderlik etmek üzere kim seçilirse seçilsin, İsrail'in Orta Doğu'daki en önemli müttefiki olduğunu" söylemeyi amaçladığını belirtti.

NETANYAHU'NUN TOPAL ÖRDEĞİ BIDEN MI?

Politico dergisi ise Netanyahu'nun Biden'ı zaten "Topal Ördek" olarak gördüğünü iddia etti.

Üst düzey bir Orta Doğu diplomatı ve müzakerelere aşina uzmanlara göre Netanyahu'nun müzakereleri yavaşlatmasının birkaç nedeni var. Bunlardan biri ise Netanyahu'nun ABD seçimlerinin Trump lehine hızla değiştiği yönündeki tahmini olarak bildirildi.

Politico'ya göre Netanyahu, Trump'ın İsrail'e karşı daha yumuşak davranacağına ve ayrıca İran ve vekillerine, özellikle de İsrail'in kuzeyindeki Hizbullah'a karşı çok daha sert davranacağına inanıyor olabilir. Netanyahu 2020'de Trump'ı "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en iyi dost" olarak tanımladı. Peki, yeniden seçilmesi durumunda Trump'ın İsrail'e karşı tavrı geçmişteki gibi olacak mı?