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Kamala Harris'ten bağış rekoru! 24 saatte 81 milyon dolar topladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, son 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak bu alanda bir rekora imza attı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 04:00 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 04:04
Kamala Harris’ten bağış rekoru! 24 saatte 81 milyon dolar topladı

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı.

Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladıKamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.

24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti

EN YÜKSEK BAĞIŞ MİKTARI OLARAK KAYDA GEÇTİ
ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Kamal Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald TrumpKamal Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

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