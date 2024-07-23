Kamala Harris’ten bağış rekoru! 24 saatte 81 milyon dolar topladı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı.

Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.