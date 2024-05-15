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ABD'de kritik seçim yaklaşıyor! Joe Biden ve Donald Trump düellosunun tarihi belli oldu

ABD'de Kasım ayında yapılacak kritik seçim öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump düellosunun tarihi belli oldu. Biden ve Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında canlı yayında karşı karşıya gelecek ve seçmenlere mesajlarını iletecek.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 20:27 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 21:01
ABD’de kritik seçim yaklaşıyor! Joe Biden ve Donald Trump düellosunun tarihi belli oldu

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ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için 27 Haziran'da ve 10 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelecek.



ABD'de başkanlık seçimlerine aylar kalırken, ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, canlı yayında tartışacak. Biden ve Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında canlı yayında karşı karşıya gelecek ve seçmenlere mesajlarını iletecek.



CNN tarafından yapılan açıklamada, Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde düzenlenecek canlı yayına izleyici katılmayacağı ve moderatörlerin ise daha sonraki bir tarihte açıklanacağı ifade edildi.



ABC ise henüz ev sahipliği yapacağı canlı yayın hakkında detay paylaşmadı.



Biden, Trump'ın devam eden ceza davasına değinerek, "Çarşamba günleri özgür" ifadelerini kullandı.



Trump ise Biden'ın "iki cümleyi bir araya getiremeyen" ve "en kötü tartışmacı" olduğunu iddia etti.

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