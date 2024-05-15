Peru'da küresel terör LGBT'ye geçiş yok: Trans bireyler "akıl hastası" statüsüne alındı





HORMON TEDAVİSİ VE SİGORTA DESTEĞİ



Sağlık Bakanlığı ayrıca trans bireylerin bu konuda destek almaları karşılığında sağlık sigortası talebinde de bulunabileceğini belirtti. Diğer yandan bu bireylere ücretsiz olarak hormon tedavisi hizmeti de verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN