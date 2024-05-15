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Peru'da küresel terör LGBT'ye geçiş yok: Trans bireyler "akıl hastası" statüsüne alındı

Küresel terör LGBT'ye karşı dünya ülkeleri tedbir almaya devam ediyor. Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararname ile birlikte ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alındı. Boluarte yaptığı açıklamada "Toplumumuzu korumak adına akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız." ifadelerini kullanarak LGBT'lilere yönelik alınan yeni kararı duyurdu.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 20:13 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 20:13
Peru’da küresel terör LGBT’ye geçiş yok: Trans bireyler akıl hastası statüsüne alındı

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Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararname ile birlikte ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alındı.



"TEDAVİ EDİP TOPLUMA KAZANDIRACAĞIZ"
Boluarte yaptığı açıklamada "Toplumumuzu korumak adına akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız." ifadelerini kullanarak LGBT'lilere yönelik alınan yeni kararı duyurdu.



ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK

Peru hükümeti bu kişilere ücretsiz psikolojik tedavi hizmeti verileceğini de duyururken bu hizmetlerin trans bireylerin yararına olacağı vurgulandı.



AKIL SAĞLIĞI VURGUSU

Peru Sağlık Bakanlığı, kararın ülkenin kamu sağlık hizmetlerinin "akıl sağlığına yönelik tıbbi bakımın tam kapsamını garanti edebilmesini" sağlamak için alındığını açıkladı.



HORMON TEDAVİSİ VE SİGORTA DESTEĞİ

Sağlık Bakanlığı ayrıca trans bireylerin bu konuda destek almaları karşılığında sağlık sigortası talebinde de bulunabileceğini belirtti. Diğer yandan bu bireylere ücretsiz olarak hormon tedavisi hizmeti de verilecek.

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