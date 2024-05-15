Peru'da küresel terör LGBT'ye geçiş yok: Trans bireyler "akıl hastası" statüsüne alındı

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararname ile birlikte ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alındı.
Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararname ile birlikte ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alındı.
"TEDAVİ EDİP TOPLUMA KAZANDIRACAĞIZ"
Boluarte yaptığı açıklamada "Toplumumuzu korumak adına akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız." ifadelerini kullanarak LGBT'lilere yönelik alınan yeni kararı duyurdu.
ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK
Peru hükümeti bu kişilere ücretsiz psikolojik tedavi hizmeti verileceğini de duyururken bu hizmetlerin trans bireylerin yararına olacağı vurgulandı.
AKIL SAĞLIĞI VURGUSU
Peru Sağlık Bakanlığı, kararın ülkenin kamu sağlık hizmetlerinin "akıl sağlığına yönelik tıbbi bakımın tam kapsamını garanti edebilmesini" sağlamak için alındığını açıkladı.
HORMON TEDAVİSİ VE SİGORTA DESTEĞİ
Sağlık Bakanlığı ayrıca trans bireylerin bu konuda destek almaları karşılığında sağlık sigortası talebinde de bulunabileceğini belirtti. Diğer yandan bu bireylere ücretsiz olarak hormon tedavisi hizmeti de verilecek.