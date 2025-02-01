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ABD'de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de 6 kişiyi taşıyan Learjet 55 tipi bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düştü. Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

İHA İHA
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 05:26 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 05:37
ABD’de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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    ABD'nin başkenti Washington D.C yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, ABD bir uçak kazasına daha saha sahne oldu.

    ABD'de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)ABD'de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan saat 18.06'da havalanan ve Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na giden Learjet 55 tipi bir uçak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra, 487 metre yükseklikte radardan kayboldu.

    Kısa süre sonra Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen uçak bölgede yangınlara neden olurken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Uçakta bulunan 6 kişinin akıbetinin henüz bilinmediğini açıklayan yetkililer, kaza mahallinde çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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