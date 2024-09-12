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ABD’de Kongre baskını önlemi! Gizli Servis harekete geçti

ABD’de 5 Kasım 2024 seçimlerine geri sayım devam ederken Gizli Servis olası bir Kongre baskınına karşı hazırlanmaya başladı. Eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı binaya yönelik baskının ardından Gizli Servis önümüzdeki seçim için harekete geçti.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 13:11 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 13:12
ABD’de Kongre baskını önlemi! Gizli Servis harekete geçti

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ABD Gizli Servisi, Kongre baskınına karşı harekete geçti. 6 Ocak 2021'de yapılan ve Amerikan demokrasisinin gidişatına dair tartışmaların odak noktası haline gelen Kongre baskınının tekrarının yaşanmaması için güvenliğin artırılacağı bildirildi.

KONGRE 6 OCAK'TA TOPLANACAK

Washington Post gazetesindeki habere göre, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından 6 Ocak 2025'te Kongre, seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplanacak.

GİZLİ SERVİS'TEN ÖZEL KORUMA

ABD Gizli Servisinin Özel Koruma Bölümünden sorumlu ajan Eric Ranaghan, 6 Ocak 2021'de yapılan ve Amerikan demokrasisinin gidişatına dair tartışmaların odak noktası haline gelen Kongre baskınının tekrarının yaşanmaması için 6 Ocak 2025'te güvenliğin artırılacağını belirtti.

250 KİŞİ ARTIRILDI

ABD Kongre Binası'nı korumaktan sorumlu Polis Şefi J. Thomas Manger da olası bir tehdide karşı nasıl karşılık verileceğini belirlemek üzere Ulusal Muhafızlar ile koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Manger, Kongre Binası'nda görevli 2 bin 200 emniyet mensubu bulunduğunu, bu sayının 4 yıl öncesine göre 250 kişi artırıldığını ifade etti.

İhtiyaç halinde binlerce polisin destek için seferber edilmesinin planlandığını vurgulayan Manger, "6 Ocak 2021'e göre daha donanımlı ve daha iyi eğitimliyiz. Daha iyi bir operasyon planımız var." dedi.

4 yıl önceki Kongre baskınında Ulusal Muhafızların harekete geçirilmesinde bürokratik gecikmeler yaşanmıştı. Artık Magner'in talebiyle Ulusal Muhafızların daha hızlı harekete geçebileceği bildirildi.

Olası tehditlere karşı alınacak önlemler arasında Kongre Binası'nın etrafının tel örgülerle çevrilmesi, Ulusal Muhafızların göreve çağrılması ve başkentte görev yapmak üzere ek polis memurlarının görevlendirilmesi yer alıyor.

TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGRE'Yİ BASMIŞTI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.

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