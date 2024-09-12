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ABD’de Ayşenur Ezgi Eygi yürüyüşü! Yüzlerce kişi toplandı

ABD’de yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı. Washington eyaletinin Seattle şehrinde toplanan göstericiler ellerinde İsrail’in Batı Şeria’da katlettiği Eygi'nin fotoğraflarını taşırken kumsala çok sayıda gül, karanfil ve ayçiçekleri bıraktı.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 13:34 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 13:34
ABD’de Ayşenur Ezgi Eygi yürüyüşü! Yüzlerce kişi toplandı

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ABD'de yüzlerce kişi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için bir araya geldi.

Ayşenur Ezgi EygiAyşenur Ezgi Eygi

ABD'DE YÜZLERCE KİŞİ AYŞENUR İÇİN TOPLANDI

Washington eyaletinin Seattle şehrinde toplanan göstericiler ellerinde Eygi'nin fotoğraflarını taşırken kumsala çok sayıda gül, karanfil ve ayçiçekleri bıraktı.

Filistin davasını desteklemek için geleneksel kefiye takan katılımcılar, Eygi'nin hatırası için burada nöbet tutarak, konuşmalar yaptı.

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İSRAİL KASTEN ÖLDÜRDÜ

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Eygi'nin ailesi, çocuklarının öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmıştı.

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