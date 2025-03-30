Türk öğrenci Rümeysa Öztürk astım krizi geçirmiş! ABD basını yazdı: Gözaltına dair şoke eden detaylar ortaya çıktı

Kısa bir süre sonra kaldırımda onu çevreleyen polis kalabalığı ağız ve burunlarını bezle örttü. Bir kısmı halihazırda güneş gözlüğü takıyordu. Görüntülerde, maskeli polislerin Öztürk'ü kelepçelediği ve kollarından tuttuğu görüldü. Daha sonra Öztürk bir araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)

2.500 KM'DEN FAZLA UZAKLIKTAKİ TOPLAMA MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

CNN, Öztürk'ün daha sonra New England'daki birden fazla devlet dairesi de dahil olmak üzere birçok eyalette gezdirildiğini bildirdi. Ertesi sabah, Öztürk'ün 48 saat önceden haber verilmeden Massachusetts dışına çıkarılamayacağına dair mahkeme kararına rağmen, evinden 2.500 kilometreden fazla uzaklıktaki Louisiana eyaletindeki bir toplanma merkezine götürüldü.

ASTIM KRİZİ GEÇİRMİŞ

Haberde, Özturk'ün, Louisiana'ya giderken astım krizi geçirdiği bildirildi. O süre boyunca Ozturk'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve bir avukatla görüşme fırsatı dahi verilmedi.

Öztürk son olarak Louisiana eyaletindeki Basile bölgesinde bulunan ICE merkezine götürüldü.