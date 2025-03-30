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Türk öğrenci Rümeysa Öztürk astım krizi geçirmiş! ABD basını yazdı: Gözaltına dair şoke eden detaylar ortaya çıktı

Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD merkezli CNN Internatinonal (CNN), Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün bu süreçte neler yaşadığına ilişkin yeni detaylar paylaştı. Haberde Öztürk'ün evinden 2.500 kilometreden fazla uzaklıktaki Louisiana eyaletindeki bir toplanma merkezine götürüldüği ve yolda astım krizi geçirdiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 21:29 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 21:29
Türk öğrenci Rümeysa Öztürk astım krizi geçirmiş! ABD basını yazdı: Gözaltına dair şoke eden detaylar ortaya çıktı

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Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken, maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı.

Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edilmesinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Ancak, federal yargıç, Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.

Rümeysa Öztürk.Rümeysa Öztürk.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olaylar hem Türkiye hem de uluslararası medyada geniş çaplı yankı uyandırırken ABD merkezli CNN konuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı.

CNN'in haberinde, kapüşonlu sweatshirt ve şapka giyen bir polis memurunun bileklerinden Öztürk'ü tuttuğu ve bir diğerinin de cep telefonuna el koyması üzerine 30 yaşındaki öğrenci korkudan çığlık attı.

Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)

Kısa bir süre sonra kaldırımda onu çevreleyen polis kalabalığı ağız ve burunlarını bezle örttü. Bir kısmı halihazırda güneş gözlüğü takıyordu. Görüntülerde, maskeli polislerin Öztürk'ü kelepçelediği ve kollarından tuttuğu görüldü. Daha sonra Öztürk bir araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)Rümeysa Öztürk'ün ABD Gümrük Muhafızlarınca gözaltına alınma anı (AFP)

2.500 KM'DEN FAZLA UZAKLIKTAKİ TOPLAMA MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

CNN, Öztürk'ün daha sonra New England'daki birden fazla devlet dairesi de dahil olmak üzere birçok eyalette gezdirildiğini bildirdi. Ertesi sabah, Öztürk'ün 48 saat önceden haber verilmeden Massachusetts dışına çıkarılamayacağına dair mahkeme kararına rağmen, evinden 2.500 kilometreden fazla uzaklıktaki Louisiana eyaletindeki bir toplanma merkezine götürüldü.

ASTIM KRİZİ GEÇİRMİŞ

Haberde, Özturk'ün, Louisiana'ya giderken astım krizi geçirdiği bildirildi. O süre boyunca Ozturk'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve bir avukatla görüşme fırsatı dahi verilmedi.

Öztürk son olarak Louisiana eyaletindeki Basile bölgesinde bulunan ICE merkezine götürüldü.

Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı kararına durdurma! BM’den ABD’ye tepkiRümeysa Öztürk’ün sınır dışı kararına durdurma! BM’den ABD’ye tepki

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