Türk öğrenci Rümeysa Öztürk astım krizi geçirmiş! ABD basını yazdı: Gözaltına dair şoke eden detaylar ortaya çıktı

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken, maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı.
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken, maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edilmesinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Ancak, federal yargıç, Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan olaylar hem Türkiye hem de uluslararası medyada geniş çaplı yankı uyandırırken ABD merkezli CNN konuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı.
CNN'in haberinde, kapüşonlu sweatshirt ve şapka giyen bir polis memurunun bileklerinden Öztürk'ü tuttuğu ve bir diğerinin de cep telefonuna el koyması üzerine 30 yaşındaki öğrenci korkudan çığlık attı.
Kısa bir süre sonra kaldırımda onu çevreleyen polis kalabalığı ağız ve burunlarını bezle örttü. Bir kısmı halihazırda güneş gözlüğü takıyordu. Görüntülerde, maskeli polislerin Öztürk'ü kelepçelediği ve kollarından tuttuğu görüldü. Daha sonra Öztürk bir araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
2.500 KM'DEN FAZLA UZAKLIKTAKİ TOPLAMA MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
CNN, Öztürk'ün daha sonra New England'daki birden fazla devlet dairesi de dahil olmak üzere birçok eyalette gezdirildiğini bildirdi. Ertesi sabah, Öztürk'ün 48 saat önceden haber verilmeden Massachusetts dışına çıkarılamayacağına dair mahkeme kararına rağmen, evinden 2.500 kilometreden fazla uzaklıktaki Louisiana eyaletindeki bir toplanma merkezine götürüldü.
ASTIM KRİZİ GEÇİRMİŞ
Haberde, Özturk'ün, Louisiana'ya giderken astım krizi geçirdiği bildirildi. O süre boyunca Ozturk'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve bir avukatla görüşme fırsatı dahi verilmedi.
Öztürk son olarak Louisiana eyaletindeki Basile bölgesinde bulunan ICE merkezine götürüldü.