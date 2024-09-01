ABD’de fahiş fiyat krizi: Kamala Harris ile süpermarketler birbirine girdi! Yeni başkanı enflasyon mu belirleyecek?

Süpermarketlerin fahiş fiyat uygulamaları pek çok ülkede krize yol açıyor. Türkiye'de de süpermarket zincirlerindeki fahiş fiyat uygulamaları ile vatandaşın cebine göz dikmişti. Ticaret Bakanlığının talimatının ardından Türkiye'nin dört bir yanında merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri özel inceleme ekipleri oluşturdu ve marketlerde sebze-meyve, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları tek tek incelenmeye başlandı.

Harris'in teklifinin Demokratlar Beyaz Saray'ın kontrolünü sağlasa bile Kongre'den geçmesinin olası olmadığı belirtiliyor.

ABD 'de ise Kamala Harris 'in fahiş fiyatlarla mücadele vaadi büyük bir karşılık bulmadı zira Biden da pek çok kez benzer vaatlerde bulunmuş fakat gereğini yerine getirmemişti. Üstelik Harris'in çıkışı ise ülkede yeni bir tartışmaya yol açtı. Harris'in süpermarketlere yönelik çıkışı "yasal gerçeklikten çok siyasi bir açıklama" olarak görülüyor.

SÜPERMARKET ZİNCİRİNDEN "ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ" ÇIKIŞI

Süpermarket zinciri sahibi Kongre üyesi Michael Rulli ise Harris'in vaatlerinin "ABD'yi yavaş yavaş Üçüncü Dünya ülkesine dönüştüreceğini söyledi.

Kongre üyesi Michael Rully'nin süpermarket zinciri

TRUMP "YOLDAŞ KAMALA" DEDİ ELON MUSK KARANLIK TABLOYU ÇİZDİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada süpermarket vaatleri dolayısıyla Harris'i komünist ilan etmiş ve "Kamala tam bir komünist oldu. Ülkemizi mahvetmek istiyor. Felaket bir enflasyona neden olduktan sonra Yoldaş Kamala şimdi de sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini duyurdu." Şeklinde konuşmuştu.

Son dönemde Trump'a yönelik desteği ile gündemden düşmeyen milyarder Elon Musk ise Harris'in vaatlerini gerçekleştirmesi durumunda ABD'de ekmek kuyrukları oluşacağını söylemişti.