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ABD’de fahiş fiyat krizi: Kamala Harris ile süpermarketler birbirine girdi! Yeni başkanı enflasyon mu belirleyecek?

ABD’de Kasım 2024 başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken Demokratların başkan adayı Kamala Harris zincir süpermarketlere savaş açtı. Anketlere göre yeni başkanı enflasyonun belirleyecek. Halk eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan sonra Biden döneminde artan enflasyon karşısında Demokratları suçlarken süpermarketler ise Harris’i hedef aldı. İşte, ABD’de seçime aylar kala yeniden patlak veren zincir market krizi…

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 14:44 Güncelleme 01 Eylül 2024, 15:14
ABD’de fahiş fiyat krizi: Kamala Harris ile süpermarketler birbirine girdi! Yeni başkanı enflasyon mu belirleyecek?

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ABD'de Başkan Joe Biden döneminde tırmanan enflasyon hayat pahalılığını da beraberinde getirirken Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in süpermarketlere açtığı savaş yeni bir krize yol açtı. ABD'nin en büyük market sendikalarından biri Harris'i desteklerken süpermarket zincirleri ise başkan adayını hedef aldı.

Demokratların başkan adayı Kamala HarrisDemokratların başkan adayı Kamala Harris

ABD'DE ENFLASYON KRİZİ

ABD'de ağustos ayında enflasyon yüzde 2.9'a kadar düşse de hayat pahalılığının Biden yönetiminde Trump dönemine göre büyük artış göstermesi dikkat çekiyor. Biden yönetimindeki dört yılda yumurta fiyatları yüzde 50, süt fiyatları yüzde 35 ve tereyağı fiyatları yüzde 30'un üstünde artış gösterdi.

YENİ BAŞKANI ENFLASYON BELİRLEYECEK

Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken anketler seçmenin en önemli kriterinin hayat pahalılığı olduğunu ve bu konuda ise Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a yönelik güvenin daha fazla olduğunu gösteriyor.

KAMALA HARRIS'TEN ZİNCİR MARKET VAADİ

Halk enflasyon konusunda Demokrat Biden'ı suçlarken Demokratların yeni adayı Kamala Harris ise zincir marketleri suçlamaya başladı ve fahiş fiyatlara karşı mücadele başlatacağını duyurdu.

TÜRKİYE FAHİŞ FİYATA KARŞI HAREKETE GEÇMİŞTİ

Süpermarketlerin fahiş fiyat uygulamaları pek çok ülkede krize yol açıyor. Türkiye'de de süpermarket zincirlerindeki fahiş fiyat uygulamaları ile vatandaşın cebine göz dikmişti. Ticaret Bakanlığının talimatının ardından Türkiye'nin dört bir yanında merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri özel inceleme ekipleri oluşturdu ve marketlerde sebze-meyve, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları tek tek incelenmeye başlandı.

BIDEN DA BENZER ŞEYLERİ SÖYLÜYORDU

ABD'de ise Kamala Harris'in fahiş fiyatlarla mücadele vaadi büyük bir karşılık bulmadı zira Biden da pek çok kez benzer vaatlerde bulunmuş fakat gereğini yerine getirmemişti. Üstelik Harris'in çıkışı ise ülkede yeni bir tartışmaya yol açtı. Harris'in süpermarketlere yönelik çıkışı "yasal gerçeklikten çok siyasi bir açıklama" olarak görülüyor.

Harris'in teklifinin Demokratlar Beyaz Saray'ın kontrolünü sağlasa bile Kongre'den geçmesinin olası olmadığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

SÜPERMARKET ZİNCİRİNDEN "ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ" ÇIKIŞI

Süpermarket zinciri sahibi Kongre üyesi Michael Rulli ise Harris'in vaatlerinin "ABD'yi yavaş yavaş Üçüncü Dünya ülkesine dönüştüreceğini söyledi.

Kongre üyesi Michael Rully'nin süpermarket zinciriKongre üyesi Michael Rully'nin süpermarket zinciri

TRUMP "YOLDAŞ KAMALA" DEDİ ELON MUSK KARANLIK TABLOYU ÇİZDİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada süpermarket vaatleri dolayısıyla Harris'i komünist ilan etmiş ve "Kamala tam bir komünist oldu. Ülkemizi mahvetmek istiyor. Felaket bir enflasyona neden olduktan sonra Yoldaş Kamala şimdi de sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini duyurdu." Şeklinde konuşmuştu.

ABD’de komünizm korkusu! Harris vaatlerini sıraladı Donald Trump topa tuttu: Yoldaş Kamala ülkemizi mahvetmek istiyorABD’de komünizm korkusu! Harris vaatlerini sıraladı Donald Trump topa tuttu: Yoldaş Kamala ülkemizi mahvetmek istiyor

Son dönemde Trump'a yönelik desteği ile gündemden düşmeyen milyarder Elon Musk ise Harris'in vaatlerini gerçekleştirmesi durumunda ABD'de ekmek kuyrukları oluşacağını söylemişti.

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