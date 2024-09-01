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Rusya'da uçak kazası! "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldı: Çok sayıda ölü var

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 17 kişinin cesedine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 15:27 Güncelleme 01 Eylül 2024, 15:27
Rusya’da uçak kazası! Mi-8T helikopterin enkazına ulaşıldı: Çok sayıda ölü var

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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen helikopterin enkazında, 17 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

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