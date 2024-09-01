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Cenin’de siyonist kuşatma! İsrail güçleri yolları ve altyapıyı yıktı: Filistinlilerin suya erişimi yok

Batı Şeria’daki Cenin kenti beş gündür kuşatma altında. İsrail ordusunun Cenin’in altyapısını yerle bir ettiğini ve yolların yüzde 70’ini yıktığını bildirdi. Cenin Mülteci Kampı’nın yüzde 80’inin suya erişiminin olmadığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 12:29 Güncelleme 01 Eylül 2024, 12:36
Cenin’de siyonist kuşatma! İsrail güçleri yolları ve altyapıyı yıktı: Filistinlilerin suya erişimi yok

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İsrail ordusu Batı Şeria'da ilhak girişimine devam ediyor. El Cezire, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da beş gündür devam eden baskınlarında Cenin'in altyapısını yerle bir ettiğini ve yolların yüzde 70'ini yıktığını bildirdi.

İSRAİL ORDUSU CENİN'İ BULDOZERLERLE YIKIYOR

Cenin Belediyesi'ne göre İsrail güçleri şehrin sokaklarının yüzde 70'ini, su ve kanalizasyon şebekesinin 20 kilometrelik kısmını buldozerlerle yıktığını bildirdi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik dört gün önce başlattığı operasyon devam ediyor. İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Cenin kentindeki mülteci kampının cadde ve sokaklarında devriye gezdi.İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik dört gün önce başlattığı operasyon devam ediyor. İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Cenin kentindeki mülteci kampının cadde ve sokaklarında devriye gezdi.

FİLİSTİNLİLERİN SUYA ERİŞİMİ YOK

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Cenin Mülteci Kampı'nın yüzde 80'inin suya erişiminin olmadığı belirtildi.

Filistinliler, Batı Şeria'da yirmi yıldan uzun süredir devam eden saldırıların en büyüğü olan kuşatmanın ana hedefinin yıkım olduğunu söylüyor.

Filistinlilere göre İsrail ordusu Filistinlilere işgale direnmeyi seçerlerse ödeyecekleri maliyeti hatırlatmayı hedefliyor.

Mülteci kampındaki Filistinli savaşçılar ise işgale karşı savaşmaya devam edeceklerine yemin ettiler.

EN AZ 14 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Wafa haber ajansı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kenti ve mülteci kampında beşinci gününde sürdürdüğü "saldırgan askeri harekatında" en az 14 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi. Onlarca kişinin de yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

Wafa, "Şehir ve mülteci kampı, bölgedeki askeri varlığını güçlendiren İsrail güçleri tarafından uygulanan sıkı bir abluka altında kalmaya devam ediyor" dedi.

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