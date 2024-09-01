Cenin’de siyonist kuşatma! İsrail güçleri yolları ve altyapıyı yıktı: Filistinlilerin suya erişimi yok

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İsrail ordusu Batı Şeria'da ilhak girişimine devam ediyor. El Cezire, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da beş gündür devam eden baskınlarında Cenin'in altyapısını yerle bir ettiğini ve yolların yüzde 70'ini yıktığını bildirdi.

İSRAİL ORDUSU CENİN'İ BULDOZERLERLE YIKIYOR Cenin Belediyesi'ne göre İsrail güçleri şehrin sokaklarının yüzde 70'ini, su ve kanalizasyon şebekesinin 20 kilometrelik kısmını buldozerlerle yıktığını bildirdi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik dört gün önce başlattığı operasyon devam ediyor. İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Cenin kentindeki mülteci kampının cadde ve sokaklarında devriye gezdi.