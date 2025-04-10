ABD’de duş savaşları! Trump değişikliği duyurdu: Güzel saçlarıma iyi bakmak için…

ABD Başkanı Donald Trump dünya ticaret savaşının fitilini ateşlerken bir yandan da eski başkanları hedef almaya devam ediyor. Yıllardır ABD'deki duş, lavabo ve tuvaletlerdeki yetersiz su basıncından şikayet eden Trump, federal su tasarrufu standartlarını değiştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, EPA

"GÜZEL SAÇLARIMA BAKMAK İÇİN DUŞ ALMAYI SEVİYORUM"

Trump, Beyaz Saray'ın tuvaletler ve lavabolar da dahil olmak üzere birden fazla ev aletine uygulanacağını söylediği yönetmeliği imzalarken "Benim durumumda, güzel saçlarıma bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum. Islanana kadar 15 dakika duşun altında durmam gerekiyor. Damlıyor, damlıyor, damlıyor. Bu saçmalık." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, EPA

İLK DÖNEMİNDE DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump, başkanlık yaptığı ilk dönemde ampuller için daha katı enerji verimliliği standartlarını geri çekti ve yine değişikliğin nedeni olarak tüketici tercihlerini gösterdi. O zamanlar, Kaliforniya başsavcısı olan Xavier Becerra, bunu "halk ve gezegen pahasına enerji israfına yol açacak bir başka aptalca hareket" olarak niteledi.

Trump ilk döneminde Beyaz Sarayı ayrıca bulaşık makineleri ve duşlar gibi daha az verimli cihazlar için boşluklar yarattı ve bu hamleleri daha sonra Joe Biden tarafından geri alındı.

Beyaz Saray çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Biden bu ilerlemeyi geri aldı ve duş savaşları devam etti" dedi ve Trump'ın yeni yürütme kararının "Amerika'nın duşlarını yeniden harika hale getireceğini" öne sürdü.