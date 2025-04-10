ABD piyasalarında ralli! Trump fikrini neden bir anda değiştirdi?

TRUMP’IN KARARINI DEĞİŞTİREN ÖĞLE YEMEĞİ

Hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki düşüşün ardından yöneticiler, kanun koyucular, lobiciler ve yabancı liderlerin sürdürdüğü kampanya sonucunda Trump, kapsamlı gümrük tarifesi planının önemli bir unsurunu 90 gün boyunca geri çekmeye karar verdi.

Wall Street Journal, “Başkan, tarifelere verilen tepkinin biraz "huysuz" hale geldiğini söyledi. Trump kendisinden beklendiği gibi sert bir eylemde bulundu, tepkiyi yakından takip etti, danışmanlarını ve müttefiklerini merakta bıraktı ve sonra rotasını değiştirdi.” dedi.

Olağanüstü geri dönüş ise sözde karşılıklı tarifelerin resmen yürürlüğe girmesinden sadece birkaç saat sonra Trump'ın sosyal medya platformu üzerinden duyuruldu. Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile otururken Oval Ofis'te gönderiyi yayımladı. Trump ayrıca Çin'e uygulanan tarifeleri önemli ölçüde artırdı.

Trump ve ekibinin bunu yürürlüğe koymak için neden çarşamba öğleden sonrasına kadar beklediğini kamuoyuna pek açıklamadı, Trump da bu hamleye çarşamba sabahı karar verdiğini söyledi. Bessent, 75'ten fazla ülkenin tarifeleri hafifletmek için bir anlaşma arayışında olduğunu ve Japonya'nın "sıranın başında" olduğunu söyledi.

The Wall Street Journal’a göre Trump’ın ticaret danışmanları ekibinde yer alan Bessent’e daha fazla yetki vermesi, bu değişimde kilit rol oynadı. Pazar günü yapılan görüşmelerin de bunda etkili olduğu söyleniyor. Bessent, pazar günü Florida’ya uçuyor ve bu görüşmelerin ardından, anlaşmalar hakkında kamuya açıklama yapma yetkisi alıyor. Bu durum, Trump’a yakın çevredeki birçok kişiyi umutlandırmış çünkü onlar, Hazine Bakanı’nın (muhtemelen Bessent) bir “çıkış yolu” bulabileceğine inanıyordu. Aynı gün, Trump ve Bessent birlikte Air Force One uçağıyla Washington’a dönüyor. Wall Street Journal’ın belirttiğine göre bu yolculuk sırasında, Bessent Trump’ı müzakerelere odaklanması konusunda teşvik ediyor.