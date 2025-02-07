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ABD’de uçak havada kayboldu! Pistten ayrıldı irtibat kesildi

ABD’nin Alaska eyaletinde uçuş yapan Bering Air’e ait uçak radarda kayboldu. 9 yolcu ve pilotun bulunduğu uçağın pistten ayrıldıktan sonra irtibatın kesildiği bildirildi. Uçağın yolcu listesi ise henüz bilinmiyor.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:42 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:49
ABD’de uçak havada kayboldu! Pistten ayrıldı irtibat kesildi

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    ABD'de 10 kişiyi taşıyan bir uçak Alaska üzerinde kayboldu. Bering Air'e ait uçak radarda kaybolurken geniş çaplı arama başlatıldı.

    UÇAK RADARDAN ÇIKTI

    Yolcu uçağı yerel saatle 16:00'dan hemen önce Nome'deki son varış noktasına ulaşamayınca "gecikmeli" olarak rapor edildi.

    Dokuz yolcu ve bir pilotla birlikte Unalakleet'ten hareket eden uçağın radarda kaybolduğu öğrenildi.

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    PİSTTEN AYRILDI İRTİBAT KESİLDİ

    Bering Air operasyon müdürü David Olson'a göre, Cessna Caravan'ın Unalakleet'teki bir pistten saat 14:37'de ayrıldığı ve yetkililerin bir saatten kısa bir süre sonra tüm irtibatı kaybettiği belirtiliyor.

    ABD Sahil Güvenliği'ne göre uçak en son görüldüğünde kıyıdan 12 mil açıkta seyrediyordu.

    9 YOLCU 1 PİLOT

    Nome Gönüllü İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada: "Şu anda kayıp bir Bering Air karavanı ihbarına yanıt veriyoruz. Nome'dan ve White Mountain'dan aktif bir kara araması yapıyoruz. Hava durumu ve görüş mesafesi nedeniyle şu anda havadan arama çalışmalarımız sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Askerler bilgilendirildi ve arama çalışmalarında aktifler." ifadeleri kullanıldı.

    Havada kaybolan uçağın yolcu listesi ise henüz açıklanmadı.

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