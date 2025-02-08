Trump’tan Biden’a istihbarat darbesi! Güvenlik izinlerini iptal etti brifingi durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın güvenlik izinlerini iptal ettiğini ve günlük istihbarat brifinglerini durdurduğunu çünkü selefinin gizli bilgilere ulaşmasına gerek olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

YAŞLI VE ZAYIF ADAM BIDEN

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında, Özel Danışman Robert Hur'un geçen yıl Biden'ı "iyi niyetli, hafızası zayıf yaşlı bir adam" olarak tanımlayan raporuna atıfta bulundu.

"JOE, İŞTEN ÇIKARILDIN"

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Joe Biden'ın gizli bilgilere erişim almaya devam etmesine gerek yok. Bu nedenle, Joe Biden'ın Güvenlik İzinlerini derhal iptal ediyor ve günlük İstihbarat Brifinglerini durduruyoruz. 2021'de İstihbarat Topluluğu'na (IC) 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın (ME!) Ulusal Güvenlik ayrıntılarına erişmesini engelleme talimatı verdiğinde bu emsali oluşturdu; bu, eski başkanlara sağlanan bir nezaketti. Hur Raporu, Biden'ın "zayıf hafıza" sorunu yaşadığını ve "en iyi döneminde" bile hassas bilgilere güvenilemeyeceğini ortaya koydu. Ulusal Güvenliğimizi her zaman koruyacağım - JOE, İŞTEN ÇIKARILDIN. AMERİKA'YI TEKRAR MÜTHİŞ YAP!

Donalt Trump'ın Truth Social paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Biden geçtiğimiz yıl yayımlanan raporun ardından hafızasının iyi olduğunu söylemişti. Biden'ın sözcüsü cuma günü Reuters tarafından arandığında yorum yapmayı reddetti.

GİZLİ BELGE KRİZİ

Hur in 2024 ayrıca Biden'ın 2017 yılında başkan yardımcılığından ayrılırken gizli belgeleri bilerek aldığı için suçlanmayacağını söyledi. Biden, gizli belgeleri kasıtlı olarak sakladığı suçlamasının "düpedüz yanlış" olduğunu söyledi.

ABD'de eski başkanlar görevden ayrıldıktan sonra da geleneksel olarak bazı istihbarat brifingleri alırlar.

Trump cuma günü yaptığı paylaşımda ayrıca Biden'ın görevde bulunduğu süreyi istihbarat camiasına Trump'ın ulusal güvenlikle ilgili ayrıntılara erişmesini engelleme talimatı vermek için kullandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ve eski Başkan Joe Biden, Reuters

BIDEN DA İSTİHBARATI KESMİŞTİ

2021 yılında göreve geldikten kısa bir süre sonra CBS'e konuşan Biden, Trump'ın "dengesiz davranışları" ve bilgi paylaşabileceği endişesi nedeniyle istihbarat brifinglerine erişimi olması gerektiğine inanmadığını söylemiş ve "Ona istihbarat brifingi vermenin ne değeri var? Ağzından kaçırıp bir şeyler söyleyebileceği gerçeği dışında ne gibi bir etkisi olabilir ki?" demişti.