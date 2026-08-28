Kiev’de peş peşe şiddetli patlamalar! Gökyüzünü dev mantar bulutları kapladı, Rusya’dan mühimmat deposu açıklaması geldi
Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar yeniden şiddetlenirken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından gökyüzünde oluşan dev mantar şeklindeki bulutlar paniğe neden oldu. Rusya ise bir mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.
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Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken, başkent Kiev'den gelen görüntüler dikkat çekti. Kentte art arda şiddetli patlamalar meydana gelirken, patlamaların ardından gökyüzüne yükselen dev mantar şeklindeki bulutlar görüldü.
Patlamalar bölgede paniğe neden olurken, saldırıların etkisi kentteki görüntülere de yansıdı.
RUSYA'DAN MÜHİMMAT DEPOSU AÇIKLAMASI
Saldırıların ardından Rusya tarafından yapılan açıklamada, bir mühimmat deposunun havaya uçurulduğu bildirildi.
Kiev'deki patlamaların nedeni ve meydana gelen hasara ilişkin ise ayrıntılı açıklama yapılmadı.
Ayrıntılar geliyor...
Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya