Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken, başkent Kiev'den gelen görüntüler dikkat çekti. Kentte art arda şiddetli patlamalar meydana gelirken, patlamaların ardından gökyüzüne yükselen dev mantar şeklindeki bulutlar görüldü.

Patlamalar bölgede paniğe neden olurken, saldırıların etkisi kentteki görüntülere de yansıdı.

RUSYA'DAN MÜHİMMAT DEPOSU AÇIKLAMASI

Saldırıların ardından Rusya tarafından yapılan açıklamada, bir mühimmat deposunun havaya uçurulduğu bildirildi.

Kiev'deki patlamaların nedeni ve meydana gelen hasara ilişkin ise ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor...