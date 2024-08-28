Katil Binyamin Netanyahu, Miami’de yaşayan oğlu Yair Netanyahu’yu için alarma geçti: Güvenlik önlemlerini arttırın





GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTTIRILMASINI TALEP ETTİ



İran ve ajanlarının Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikasta tepkisinin İsrailli şahsiyetler ve yurt dışındaki hedefleri üzerinde odaklanacağından endişe eden Netanyahu, oğlu Yair'in etrafındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını talep etti.

Danışma Komitesi, yalnızca içgüdülere güvenilemeyeceğini ve güvenlik sıkılaştırmasını gerekli kılacak istihbarat bulgularını talep etti.