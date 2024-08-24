ABD’li bağımsız aday Kennedy’den Trump’a destek! Biden ile ilgili bomba iddia: Rusya-Ukrayna barışını engelledi

ABD 'de başkanlık yarışından çekildiğini ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump 'a destek vereceğini duyuran bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr., 2022 yılında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan bir barış anlaşmasını Joe Biden 'ın engellediğini iddia etti.

Robert F. Kennedy Jr. ABD 'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bağımsız başkan adayı Kennedy , Phoenix'te düzenlediği basın toplantısında yarıştan çekildiğini ve Trump 'a destek olacağını duyurdu. Yaptığı konuşmada, neden Trump'ı destekleyeceğini anlatan Kennedy, özellikle Ukrayna savaşındaki politikası nedeniyle Biden yönetimine yüklendi.

ABD BAŞKANI JOE BIDEN



BIDEN'A SALVO



Kennedy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'nin "kışkırttığını" savunarak, "Putin'in Ukrayna'yı işgalini mazur göstermiyorum, başka seçenekleri vardı. Ancak Amerikan medyası, bizim iki nükleer silah anlaşmasından tek taraflı olarak çekildiğimizi ve Romanya'ya nükleer füze sistemleri koyduğumuzu Amerikan halkına pek anlatmıyor." dedi.

Ukrayna'daki savaşın 2014'te başladığını anlatan Kennedy, o dönemde ABD'nin, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirerek batıya yakın bir ismi iktidara getirdiğini ve akabinde etnik Ruslara karşı kanlı operasyonların yaşandığını belirtti.