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ABD'li bağımsız aday Kennedy'den Trump'a destek! Biden ile ilgili bomba iddia: Rusya-Ukrayna barışını engelledi

ABD'li bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr. seçimlerde Donald Trump'a destek vereceğini duyurdu. Joe Biden'a çok sert eleştirilerde bulunan Kennedy, Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan bir barış anlaşmasını Biden'ın engellediğini iddia etti.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 01:23 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 01:31
ABD’li bağımsız aday Kennedy’den Trump’a destek! Biden ile ilgili bomba iddia: Rusya-Ukrayna barışını engelledi

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ABD'de başkanlık yarışından çekildiğini ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek vereceğini duyuran bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr., 2022 yılında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan bir barış anlaşmasını Joe Biden'ın engellediğini iddia etti.

Robert F. Kennedy Jr.Robert F. Kennedy Jr.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bağımsız başkan adayı Kennedy, Phoenix'te düzenlediği basın toplantısında yarıştan çekildiğini ve Trump'a destek olacağını duyurdu. Yaptığı konuşmada, neden Trump'ı destekleyeceğini anlatan Kennedy, özellikle Ukrayna savaşındaki politikası nedeniyle Biden yönetimine yüklendi.

ABD BAŞKANI JOE BIDENABD BAŞKANI JOE BIDEN

BIDEN'A SALVO

Kennedy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'nin "kışkırttığını" savunarak, "Putin'in Ukrayna'yı işgalini mazur göstermiyorum, başka seçenekleri vardı. Ancak Amerikan medyası, bizim iki nükleer silah anlaşmasından tek taraflı olarak çekildiğimizi ve Romanya'ya nükleer füze sistemleri koyduğumuzu Amerikan halkına pek anlatmıyor." dedi.

Ukrayna'daki savaşın 2014'te başladığını anlatan Kennedy, o dönemde ABD'nin, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirerek batıya yakın bir ismi iktidara getirdiğini ve akabinde etnik Ruslara karşı kanlı operasyonların yaşandığını belirtti.

ABD BAŞKAN ADAYI DONALD TRUMPABD BAŞKAN ADAYI DONALD TRUMP

ABD'nin 2019 yılında Minsk Anlaşmasından ayrıldığını kaydeden Kennedy, "Nisan 2022'de Biden, (dönemin İngiltere Başbakanı) Boris Johnson'ı, Zelenskiy'yi Rusya ile zaten imzalamış olduğu bir barış anlaşmasını yırtıp atmaya zorlamak için gönderdi. O barış anlaşması bölgeye barış getirebilirdi. Başkan Biden aslında o amacını ifade etti ve savaşın amacı (Rusya'da) rejim değişikliğidir dedi." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA BATI'NIN KURBANIDIR"

Ukrayna savaşının kamuoyuna açıklanan amaçlarının ABD ulusal çıkarlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını da vurgulayan Kennedy, "Ukrayna bu savaşta batının kurbanıdır." dedi.

ABD'nin özellikle Ukrayna savaşı gibi "sonsuz savaşlara" girmesine şiddetle karşı olduğunu vurgulayan Kennedy, Trump'ın bu savaşı bitirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Trump göreve gelir gelmez savaşı bitirmek için Putin ile müzakereleri yeniden başlatacağını söylüyor, sadece bu bile onun kampanyasına destek vermemi meşrulaştırmaya yeter." dedi.

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