Tarih verildi! Şam Havalimanı uluslararası uçuşlara başlıyor

Suriye'nin Şam Havalimanı 7 Ocak'tan itibaren uluslararası uçuşlara başlayacak.

Şam Uluslararası Havalimanı, Reuters

ŞAM'A ULUSLARASI UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı Eşhad El Salibi, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Şam Havalimanı'nın 7 Ocak'tan itibaren uluslararası uçuşlara başlayacağını söyledi.

KATAR DA DUYURDU: 13 YIL SONRA İLK KEZ

Katar Havayolları, perşembe günü yaklaşık 13 yıl aradan sonra Şam'a uçuşlarını yeniden başlatacağını, 7 Ocak'tan itibaren haftada üç uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

Şam Uluslararası Havalimanı, Reuters

HAFTADA ÜÇ SEFER

Katarlı ulusal havayolu şirketi yaptığı açıklamada, "7 Ocak 2025'ten itibaren Suriye'nin başkenti Şam'a haftada üç seferin yeniden başlayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Suriye'nin uzun süredir devam eden iç savaşının ardından muhalif güçlerin Beşar Esad'ı devirmesinden yaklaşık bir ay sonra, "bölgeyi yeniden birleştirmede önemli bir adım" atıldığı belirtildi.

Şam Uluslararası Havalimanı, Reuters

Havayolundan yapılan açıklamada, "Qatar Airways, yeniden başlatma öncesinde tüm gerekli güvenlik, emniyet ve operasyonel standartların karşılanmasını sağlamak için ilgili makamlarla yakın bir şekilde çalışıyor." denildi.

AFP haber ajansının geçen ay Katarlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Doha, Şam havaalanında operasyonların yeniden başlatılması için yeni Suriye makamlarına yardım teklifinde bulundu.