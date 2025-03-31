ABD yönetiminde güvenlik skandalı!

Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg, Signal isimli uygulamada bir mesajlaşma grubuna dâhil edildiğini ve grupta ABD Başkan Yardımcısı David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un olduğu ortaya çıkmıştı.

Durum tüm dünyada yankı uyandırırken, ABD basınına göre, Trump'a Mike Waltz'u görevinden azletmesi tavsiyesinde bulunuldu. Trump'ın nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu.



İRAN'I TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump, İran'a açık tehditte bulundu: Nükleer anlaşma müzakeresi başlatmazlarsa İran'ı bombalayacağız.