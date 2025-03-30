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ABD Başkanı Trump Putin'le görüşmek için tarih verdi! Rusya'ya "ek vergi" gözdağı İran'a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'e çok öfkeli olduğunu söyleyerek Ukrayna ile ateşkes sağlanamamasından Rusya'nın sorumlu olduğuna inanırsa, Rus petrolüne ikincil tarifeler uygulayabileceğini söyledi. Putin ve Trump görüşmesinin tarihi de belli olurken ABD başkanı İran'a açık tehditte bulundu.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 17:25 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 17:34
ABD Başkanı Trump Putin’le görüşmek için tarih verdi! Rusya’ya ek vergi gözdağı İran’a tehdit

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini "çok kızdırdığını" açıkladı. Trump, Putin'in Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yerine geçiş hükümeti önermesinin "yersiz" olduğunu savundu. Trump, Zelenski'nin liderliğine güvenmemesinin kendisini "sinirlendirdiğini" söyledi.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Trump, bu hafta Rusya lideri ile görüşmeyi planladığını belirtti.

TRUMP'TAN İRAN'A AÇIK TEHDİT

Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililere müzakereye başlamamaları halinde Pazar günü İran'ı bombalayacaklarını iletti.

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