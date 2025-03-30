ABD Başkanı Trump Putin'le görüşmek için tarih verdi! Rusya'ya "ek vergi" gözdağı İran'a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini "çok kızdırdığını" açıkladı. Trump, Putin'in Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yerine geçiş hükümeti önermesinin "yersiz" olduğunu savundu. Trump, Zelenski'nin liderliğine güvenmemesinin kendisini "sinirlendirdiğini" söyledi.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Trump, bu hafta Rusya lideri ile görüşmeyi planladığını belirtti.

TRUMP'TAN İRAN'A AÇIK TEHDİT

Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililere müzakereye başlamamaları halinde Pazar günü İran'ı bombalayacaklarını iletti.

DETAYLAR GELİYOR...