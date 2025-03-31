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Trump'tan İran'a "anlaşmaya yanaşmaması durumunda" yeni yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer konusunda bir anlaşmaya varıp varmamasına bağlı olarak ilave yaptırımların devreye alınacağını söyledi.

Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 09:41 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 09:41
Trump’tan İran’a anlaşmaya yanaşmaması durumunda yeni yaptırım tehdidi

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ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz." dedi.

Trump, "İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız." şeklinde konuştu.

İran'ın anlaşmaya yanaşmasını tercih ettiğini vurgulayan Trump, aksi durumda Tahran için bunun iyi olmayacağını savundu.

Trump, İran yönetiminin nükleer konusunda anlaşma yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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