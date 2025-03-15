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ABD ve İsrail’den sürgün planı! Filistinlileri Gazze’den Afrika’ya göndermek istiyorlar

ABD ve İsrail Gazze’deki Filistinlileri Afrika’ya sürgün etmeye çalışıyor. ABD ve İsrailli yetkililerin Gazzelilerin Sudan, Somali ve Somaliland’a sürgün edilesi için Afrikalı yetkililerle görüştüğü bildirildi. Habere ilişkin ABD veya İsrail'den henüz bir tepki gelmedi.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 09:41
ABD ve İsrail’den sürgün planı! Filistinlileri Gazze’den Afrika’ya göndermek istiyorlar

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ABD ve İsrail Filistinlileri Gazze'den Afrika'ya sürgün etmeye çalışıyor. Associated Press'in haberine göre ABD ve İsrail Filistinlilerin Gazze'den Sudan, Somali ve Somaliland'a zorla göç ettirilmesi konusunu üç Doğu Afrika hükümetiyle görüştü.

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ABD VE İSRAİL'DEN SKANDAL GAZZE PLANI

AP'de cuma günü yayımlanan haberde Sudanlı yetkililerin ABD'den gelen teklifleri reddettikleri, Somali ve Somalilandlı yetkililerin AP'ye herhangi bir temastan haberdar olmadıklarını söyledikleri belirtildi.

Gazze, AAGazze, AA

SOMALİ VE SOMALİLAND İLE GÖRÜŞTÜLER

Gizli bir diplomatik girişim hakkında konuşmak için isimlerini vermek istemeyen ABD ve İsrail yetkilileri, Somali ve Somaliland ile temasları doğruladı. ABD yetkilileri Sudan'ı da doğrularken çabaların ne kadar ilerleme kaydettiğinin veya görüşmelerin hangi düzeyde gerçekleştiğinin belirsiz olduğunu söylediler.

Gazze, AAGazze, AA

TRUMP İLHAK PLANINI İLAN ETTİ

Afrika planı ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni " ele geçirme " fikrini ortaya atmasından yaklaşık bir ay sonra geldi.

ABD'li yetkililer, Trump'ın Netanyahu ile birlikte Gazze planını ortaya atmasının ardından geçen ay üç potansiyel hedefe yönelik ABD ve İsrail'in ayrı ayrı çalışmalar başlattığını ve görüşmelerde İsrail'in öncülük ettiğini söyledi. Habere ilişkin ABD veya İsrail'den henüz bir tepki gelmedi.

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GAZZE KIRMIZI ÇİZGİ

Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde doçent olan Tamer Karmut, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

Dünya çapındaki hükümetlerin bu "utanmaz" teklifi durdurma sorumluluğuna sahip olduğunu ve "özellikle Filistinlilerin Afrika ülkelerine göç ettirilmesi" gibi "bu senaryoların hiçbirinde İsrail ile etkileşime girmemeleri gerektiğini" söyleyen Karmut, bu ülkelerin çoğunun "sömürgeci miraslarıyla mücadele etmeye devam ettiğini" belirtti.

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