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İsrail’in 7 Ekim hezimeti! Raporda ortaya çıktı: Kassam gitti ordu sonra geldi! Çatışmaya bile girmeye korktular

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu İsrail’de öyle bir hezimete yol açtı ki etkisi hala devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) soruşturması İsrail ordusunun Hamas’ın operasyonu karşısında tamamen dağıldığını ve hatta Kassam Tugayları Gazze’ye döndükten tam 40 dakika sonra ancak bölgeye gelebildiklerini ortaya çıkardı. İşte İsrail’i karıştıran rapor…

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 14:42 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 14:42
İsrail’in 7 Ekim hezimeti! Raporda ortaya çıktı: Kassam gitti ordu sonra geldi! Çatışmaya bile girmeye korktular

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Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu siyonistlerin istihbarat servislerini ve ordularını öyle bir hezimete uğrattı ki aradan bir buçuk yıla yakın bir süre geçse de Tel Aviv'de acısı dinmiyor.

Aksa Tufanı Operasyonu, Takvim Fotoğraf ArşiviAksa Tufanı Operasyonu, Takvim Fotoğraf Arşivi

AKSA TUFANI İSRAİL'İN HEZİMETİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) soruşturması, 7 Ekim'de Hamas'ın operasyon düzenlediği 386 sakinin bulunduğu sınır kibutzuna 500'den fazla Filistinlinin geçtiğini ortaya çıkardı. Yetersiz personele sahip güvenlik ekibi ise hiçbir destek alamadı.

Aksa Tufanı Operasyonu, Takvim Fotoğraf ArşiviAksa Tufanı Operasyonu, Takvim Fotoğraf Arşivi

İSRAİL ORDUSU TAMAMEN DAĞILDI

7 Ekim'de 500'den fazla Filistinli Gazze'den Nir Oz Kibbutz'a akın etti. İsrail ordusu Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın onlarca kasaba ve askeri karakola aynı anda düzenlediği operasyon karşısında tamamen dağıldı.

Aksa Tufanı Operasyonu, Takvim Fotoğraf ArşiviAksa Tufanı Operasyonu, Takvim Fotoğraf Arşivi

KASSAM GİTTİ ORDU SONRA GELDİ! TAM 40 DAKİKA

The Times of Israel'in belirttiğine göre 7 Ekim'de İsrail askerleri Nir Oz'a Kassam Tugayları'nın bölgeden ayrılmasından yaklaşık 40 dakika sonra geldi.

The Tİmes of Israel, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Tİmes of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL'İ KARIŞTIRAN RAPOR

Aksa Tufanı Operasyonu sırasında yaklaşık 5 bin 600 Filistinli sınırı geçmiş ve 251 kişiyi rehin alarak Gazze'ye götürmüştü. Soruşturma raporunda İsrail ordusunun başarısızlığı vurgulandı.

Soruşturma, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Nir Oz sakinlerini "koruma misyonunda başarısız olduğu" sonucuna vardı. Bunun başlıca nedeni, ordunun, binlerce kişinin aynı anda hamle yaptığı böyle geniş çaplı bir saldırıya hiç hazırlanmamasıydı.

Aksa Tufanı Operasyonu, Takvim Fotoğraf ArşiviAksa Tufanı Operasyonu, Takvim Fotoğraf Arşivi

ÇATIŞMAYA GİRMEYE BİLE KORKTULAR

İsrail ordusunun özellikle Nir Oz topluluğunda tek bir Kassam Tugayı direnişçisiyle bile çatışmaya girmediği belirtildi.

Eski IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi perşembe günü soruşturmanın sonuçlarını kibbutz üyelerine sunarken "7 Ekim hakkında en sert açıklamayı üyelerinizden birinden duydum. Komutanlarla yaptığım her görüşmede bunu söylüyorum, böylece IDF'deki herkes hatırlasın - ilk asker Nir Oz'a son terörist ayrıldıktan sonra geldi. Bu korkunç ve lanetleyici bir ifadedir ve bunu tekrarlıyoruz ki IDF'nin bilincine kazınsın." şeklinde konuştu.

7 Ekim Aksa Tufanı yalnızca İsrail ordusu için değil dış istihbarat servisi Mossad için de büyük bir hezimet oldu. İsrail operasyon karşısında büyük bir şoka uğrarken istihbarat servisleri de hezimete uğramıştı.

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