Trump “pazartesi büyük gün” dedi! Ukrayna’da neler oluyor?

TRUMP PAZARTESİYİ İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna krizinde ABD'nin önerdiği geçici ateşkes konusunda Moskova ile yürütülen müzakerelerin şimdiye kadar "iyi" gittiğini ve yakında iyi haberler beklediğini söyledi.

Bu haftanın başlarında Washington ve Kiev 30 günlük bir ateşkes önerisi sundular ve ABD özel temsilcisi Steve Witkoff girişimin ayrıntılarını perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletti. Putin, Moskova'nın bu fikre açık olduğunu ancak öncesinde birçok konunun ele alınması gerektiğini, bunların arasında şu anda Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde kuşatılmış olan Ukrayna müdahale güçlerinin kaderinin de bulunduğunu vurguladı.

Trump, cuma günü yayınlanan Full Measure için Sharyl Attkisson ile yaptığı röportajda, Putin ile girişim hakkında doğrudan bir iletişim kurduğunu ne doğruladı ne de yalanladı ve bunu "çok karmaşık bir durum" olarak nitelendirdi.

Rusya ile de ateşkes konusunda mutabık kalmaya çalıştıklarını söyleyen Trump “Ve şimdiye kadar her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorum. Pazartesi günü biraz daha fazla şey öğreneceğiz ve umarım bu iyi olur.” dedi.