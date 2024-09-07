ABD ve İngiltere’den ateşkes mesajı! Gazze için istihbarat çabası

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentinde evlerine düzenlediği saldırıda annelerini kaybeden kız kardeşler, yaşam mücadelesi veriyor. İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden, yüzü ve vücudunun büyük kısmında yanık ve yaralar oluşan kız çocuğu Hanan (3), aynı saldırıda sol ayağını kaybeden kız kardeşi Misk (2) ile birlikte Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

İsrail Gazze 'de saldırılara devam ederken ABD ve İngiltere istihbaratlarından ateşkes mesajı geldi.

ABD VE İNGİLİZ İSTİHBARATINDAN ATEŞKES MESAJI

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması yapılması için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

CIA Direktörü William Burns

BURNS VE MOORE'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Burns ve Moore, ortak basın açıklamasında, Gazze'deki gerilimi azaltma yönünde ilerleme kaydetmek için istihbarat kanallarının kullanıldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde yapılacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının "Filistinli sivillerin acılarına ve korkunç can kayıplarına son verebileceğini" vurgulayan Burns ve Moore, anlaşmanın 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin evlerine dönmesini sağlayabileceğine de dikkati çekti.

İki yetkili, ayrıca Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için iki istihbarat servisinin de "ara vermeden" çalışmalara devam ettiğini kaydetti.