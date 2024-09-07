Zelenski çağrı yaptı Biden imzaladı! Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardım

Ukrayna Savaşı'nda tansiyon yeniden yükselirken Washington'dan Kiev'e yeni destek paketi açıklandı. ABD , Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan silah ve teçhizattan oluşan 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 250 MİLYON DOLARLIK YARDIM

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin Kiev'e ilave askeri desteğini sürdürdüğü belirtildi. Ukrayna Savaşı'nda Kiev'in savunması amacıyla acil ihtiyaç duyulan silahlar ve teçhizatı kapsayan yeni askeri paketin 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

ROKET, MÜHİMMAT, TANKSAVAR…

Ukrayna'ya destek paketinde hava savunma füzeleri, roket sistemleri, topçular için mühimmat, tanksavar silahları, Bradley piyade savaş araçları ile diğer zırhlı araçların bulunduğu kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Joe Biden

AUSTIN, 250 MİLYON AVROLUK YARDIM AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün ülkesinin Almanya'daki Ramstein Üssü'nde 24'üncüsü düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda ABD Başkanı Joe Biden'in 250 milyon avroluk yardım paketini açıklayacağını duyurmuştu.