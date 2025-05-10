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Avrupalı liderlerden Ukrayna’ya ateşkes ziyareti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, ateşkes ve müzakere masası çağrısı yapmak için Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret ediyor.

Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:18 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:18
Avrupalı liderlerden Ukrayna’ya ateşkes ziyareti

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Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Rusya'ya, Ukrayna'da ateşkes ve müzakere masası çağrısı yapmak için Kiev'i ziyaret ediyor.

Avrupalı liderler Kiev'de, ReutersAvrupalı liderler Kiev'de, Reuters

MERZ, MACRON, STARMER VE TUSK KİEV'DE

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Kiev'e ulaştı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Kiev'i birlikte ziyaret eden liderlerin ortak açıklamasına yer verildi.

Avrupalı liderler Kiev'de, ReutersAvrupalı liderler Kiev'de, Reuters

30 GÜN ATEŞKES ÇAĞRISI

Ukrayna ile tam dayanışmalarını ifade eden Avrupalı liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve bu kapsamda ABD ile birlikte Rusya'ya, adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için "ön koşulsuz 30 gün ateşkes" çağrısı yaptıklarını belirtti.

Avrupalı liderler, Rusya ateşkese razı olana kadar Ukrayna'ya desteği artırmaya devam edeceklerini de bildirdi.

Avrupalı liderler Kiev'de, ReutersAvrupalı liderler Kiev'de, Reuters

Macron, Kiev'e vardıktan sonra paylaştığı X mesajlarında, Ukraynalıların sadece kendi ülkeleri için değil Avrupalılar için de savaştıklarını vurgulayarak Rusya'ya ortak cevap vermeleri gerektiğini kaydetti.

Emmanuel Macron, adil ve kalıcı barışın tam ve koşulsuz ateşkesle başlaması ve barış anlaşmasının Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

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