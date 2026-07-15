Trump'a "altın para"! Portesi 1 doların üzerine basılacak: Tasarımdaki detaylar belli oldu
ABD'de bağımsızlığın 250. yılına özel, üzerinde Başkan Donald Trump’ın portresinin bulunacağı yeni 1 dolarlık altın para basılıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent'in paylaştığı yeni paranın tasarım detayları ve üzerinde yer alan semboller belli oldu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer alacağı 1 dolarlık yeni bir "altın para" basılacağını duyurdu.
Hazine Bakanı Bessent, X sosyal medya hesabından söz konusu paraya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Amerika bağımsızlığının 250. yılını kutlarken, ABD Darphanesi özgürlüğün kalıcı mirasını ve vatanseverliğin sarsılmaz bir simgesini onurlandırmak için bu yeni 1 dolarlık altın parayı basmaya başlayacak. Başkan Trump'ın yer aldığı bu para, Amerikan değerlerinin gücünü ve herkes için özgürlüğü korumaya kendini adanmış bir ulusun vaadini kutluyor."
PİYASAYA SÜRÜCELECEĞİ TARİH BELLİ Mİ?
Bessent paylaşımında, tedavülde kaç adet madeni para bulunacağı, paranın hangi malzemeden üretileceği ya da ne zaman piyasaya sürüleceği gibi bilgilere yer vermedi.
TRUMP'IN PORTRESİ YER ALACAK
Paylaşımdaki görsele göre, tasarlanan 1 dolarlık altın paranın bir yüzünün merkezinde Başkan Trump'ın portresi bulunuyor. Trump'ın portresinin sağında ise "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) yazısı dikkati çekiyor.
Portrenin üst kısmında kavisli bir şekilde "LIBERTY" (Özgürlük) yazarken, alt kısmında ise ülkenin bağımsızlık yılı ile 250. yıl dönümünü simgeleyen "1776-2026" tarihleri yer alıyor.
Paranın diğer yüzünde ise ABD'nin geleneksel sembollerinden kanatları açık kel kartal figürü ve kartalın göğsündeki kalkanın üzerinde "250" rakamı bulunuyor.
Bu figürü, üst kısımda İngilizce olarak "Amerika Birleşik Devletleri" ve alt kısmında "Bir Dolar" ifadeleri çevreliyor.
|Özellik
|Detay
|Para Değeri
|1 ABD doları
|Ön Yüzünde Ne Var?
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|Arka Yüzünde Ne Var?
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|Neden Basılıyor?
|ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünü anmak amacıyla
|Ne Zaman Tedavüle Çıkacak?
|Henüz açıklanmadı. ABD Hazine Bakanlığı, piyasaya sürüleceği tarihe ilişkin bilgi paylaşmadı.
|Kaç Adet Basılacak?
|Belli değil. Basım adedi kamuoyuna duyurulmadı.
250 DOLARA BASILACAĞI DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Ayrıca ABD yönetiminin, üzerinde Başkan Donald Trump'ın resminin olacağı 250 dolarlık yeni banknotların basılması konusunda ilgili kurum yetkililerine baskı yaptığı iddia edilmişti.
Ancak federal yasalara göre, ABD banknotlarında 1866 yılından bu yana yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerin portreleri kullanılabiliyor.