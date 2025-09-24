PODCAST CANLI YAYIN

ABD tarafından vurulmuştu! İran'dan nükleer tesislerin geleceği hakkında kritik açıklama

İran, ABD'nin haziran ayında İsrail'le yaşanan çatışmalarda B-2 bombardıman uçağı ile vurduğu nükleer tesislerin geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami tarafından yapılan açıklamada, hasar gören nükleer tesislerin yeniden inşa edileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD tarafından vurulmuştu! İran'dan nükleer tesislerin geleceği hakkında kritik açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia'ya konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, haziran ayında İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sırasında İran'da hasar gören nükleer tesislerin geleceğine ilişkin bilgi verdi.

İslami, "Hedef alınan tesisler, uluslararası baskılara ve İsrail'in olası saldırı tehdidine rağmen yeniden inşa edilecektir." dedi.

Ülkesinin uranyum zenginleştirme oranının abartıldığını savunan İslami, "Yüksek zenginleştirme oranı, sadece silah amaçlı değildir. Biz, hassas ölçüm araçlarımız için daha yüksek oranda zenginleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yıllardır ambargo altındayız. Bu ürünleri kimse bize satmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD tarafından vurulan İrana nükleer tesisi Fordo-1 (Takvim.com.tr)ABD tarafından vurulan İrana nükleer tesisi Fordo-1 (Takvim.com.tr)

ABD İLE MÜZAKERELER

İranlı yetkili ayrıca "Onlarla konuşmaya gerek yok." diyerek ABD'yle müzakere yapmayacaklarının altını çizdi.

İslami, şunları söyledi:

"ABD, İran halkına büyük haksızlıklar yaptı, İslam Devrimi'nin başından beri İran'a ağır darbeler indirdi ve yakın zamanda ülkemize karşı askeri saldırılarda bulundu. Dolaylı görüşmeler yapılırken ve müzakereler sürerken onlar askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bir düşman, düşmandır. Böyle bir düşmanla konuşmanın hiçbir anlamı yok."

İran Dini Lideri Ali Hamaney (Takvim.com.tr)İran Dini Lideri Ali Hamaney (Takvim.com.tr)

HAMANEY'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

İran dini lideri Ali Hamaney de ABD ile müzakerelerin çıkmaza girdiğinin ve mevcut durumda ABD'yle müzakere etmenin ulusal çıkarlarına hiçbir katkı sağlamayacağını söyledi.

Hamaney, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek ulusal çıkarlarımıza hiçbir katkı sağlamadığı gibi bize hiçbir faydası da yoktur." diyen Hamaney'e göre mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabilir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi'ne "durdurma" kararı! TAKVİM belgesine ulaştı
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!