ABD tarafından vurulmuştu! İran'dan nükleer tesislerin geleceği hakkında kritik açıklama

Ülkesinin uranyum zenginleştirme oranının abartıldığını savunan İslami, "Yüksek zenginleştirme oranı, sadece silah amaçlı değildir. Biz, hassas ölçüm araçlarımız için daha yüksek oranda zenginleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yıllardır ambargo altındayız. Bu ürünleri kimse bize satmıyor." ifadelerini kullandı.

İslami, şunları söyledi:

"ABD, İran halkına büyük haksızlıklar yaptı, İslam Devrimi'nin başından beri İran'a ağır darbeler indirdi ve yakın zamanda ülkemize karşı askeri saldırılarda bulundu. Dolaylı görüşmeler yapılırken ve müzakereler sürerken onlar askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bir düşman, düşmandır. Böyle bir düşmanla konuşmanın hiçbir anlamı yok."

İran Dini Lideri Ali Hamaney (Takvim.com.tr)

HAMANEY'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

İran dini lideri Ali Hamaney de ABD ile müzakerelerin çıkmaza girdiğinin ve mevcut durumda ABD'yle müzakere etmenin ulusal çıkarlarına hiçbir katkı sağlamayacağını söyledi.

Hamaney, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek ulusal çıkarlarımıza hiçbir katkı sağlamadığı gibi bize hiçbir faydası da yoktur." diyen Hamaney'e göre mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabilir.