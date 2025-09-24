PODCAST CANLI YAYIN

Bangkok'ta şok görüntü: Yol çöktü 50 metre çukur oluştu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yolun çökmesi sonucu derinliği 50 metreye, genişliği 30 metreye kadar ulaşan dev çukur meydana geldi. Olayın yakınındaki hastanede ayakta hasta kabul işlemleri askıya alınırken yaklaşık 3 bin 500 yatılı hasta da tahliye edildi.

Giriş Tarihi:
Bangkok'ta şok görüntü: Yol çöktü 50 metre çukur oluştu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yolun çökmesi sonucu derinliği 50 metreyi bulan dev çukur oluştu.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkent Bangkok'da bir devlet hastanesinin önünde yol çöktü.

DERİNLİK 50 GENİŞLİK 30 METRE
Çöküntü sonucu oluşan çukurun derinliği 50 metreye, genişliği 30 metreye kadar ulaştı.

Tayland'da yol çöktü; 50 metrelik çukur oluştu (Fotoğraf: DHA)Tayland'da yol çöktü; 50 metrelik çukur oluştu (Fotoğraf: DHA)

İki elektrik direği ve bir polis aracı çukura düştü.

Çukurun bulunduğu bölgeye giden yollar, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
Hastanede ayakta hasta kabul işlemleri askıya alınırken yaklaşık 3 bin 500 yatılı hasta da tahliye edildi.

Yaralıların olmadığı belirtilen olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi'ne "durdurma" kararı! TAKVİM belgesine ulaştı | CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!