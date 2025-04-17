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ABD Suriye'den çekiliyor mu? İlk görüntüler Deyrizor-Haseke arasından geldi

New York Times gazetesi (NYT), ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını iddia etti. Bu bağlamda Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının 1400'e düşürüleceği aktarıldı. ABD'nin çekileceğine yönelik iddiaların ardından İsrail'de ise Türkiye paniği başladı. Suriye'den ise ABD askerlerinin çekildiğini iddia eden ilk görüntüler geldi.

Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 22:52 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 13:07
ABD Suriye’den çekiliyor mu? İlk görüntüler Deyrizor-Haseke arasından geldi

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New York Times gazetesi (NYT), ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını iddia etti. ABD'den gelen çekilme sesleri İsrail'de Türkiye paniğini artırdı.

NYT: ABD, Suriye'deki 3 askeri üssünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladı. (AA-Arşiv)NYT: ABD, Suriye'deki 3 askeri üssünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladı. (AA-Arşiv)

ABD SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Gazetenin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor.

Haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 üssünden 3'ünü kapatma planı kapsamında yüzlerce askerini geri çekmeye başladığı öne sürüldü.

Bu bağlamda Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının 1400'e düşürüleceği aktarıldı.

ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair ilk görüntüler, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'nin Suriye'den çekildiğine dair ilk görüntüler, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SURİYE'DEN İLK GÖRÜNTÜLER

ABD'nin Suriye'den çekileceği iddia edilirken Suriyeli muhalif grupların Telegram hesaplarında Deyrizor'da, Koniko Gaz Sahası'ndaki üste bulunan ABD askerlerinin Haseke bölgesine çekildiğine yönelik görüntüler paylaşıldı. İddiaya göre konvoy Haseke'nin güneyindeki Şeddadi üssüne doğru hareket ediyor.

ABD Suriye'den çekiliyor mu? Deyrizor Haseke arasında kritik gelişme!

NYT: ABD, Suriye'deki 3 askeri üssünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladı. (AA-Arşiv)NYT: ABD, Suriye'deki 3 askeri üssünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladı. (AA-Arşiv)

İSRAİL'DE TÜRKİYE PANİĞİ

ABD basınında Suriye'den çekilecekleri iddiası yankılanırken İsrail'de ise panik baş gösterdi. İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un belirttiğine göre İsrailli yetkililer ABD'nin adımını engellemek için çeşitli girişimlerde bulundu fakat bu girişimlerin başarısız olduğu belirtildi. Yediot Ahronot, İsrailli savunma yetkililerinin ABD'nin bölgedeki varlığını azaltmasının Türkiye'yi cesaretlendirebileceğinden" endişe ediyor. YNET, "Türkiye özellikle Esad rejiminin düşmesinin ardından bölgede kontrolünü genişletmeye yönelik açık hedefler taşıyor" ifadelerini kullandı.

60 GÜN SONRA EK KESİNTİ

Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve diğer küçük bir tesisin ismi geçerken, askeri yetkililerin, 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi.

ABD geçen yılın sonlarında, bölgedeki DEAŞ tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye'de askeri varlığını 2 bine çıkardığını duyurmuştu.

Öte yandan NBC, şubat ayı başında iki ABD Savunma yetkilisine dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin politikaları gereği Savunma Bakanlığının, ABD birliklerini Suriye'den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen geri çekmek için planlar hazırlamaya başladığını öne sürmüştü.

ABD Suriye’den çekiliyor mu? Askerlerini çekecek iddiasının ardından İsrail’de panikABD Suriye’den çekiliyor mu? Askerlerini çekecek iddiasının ardından İsrail’de panik

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